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Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 6080
  • Камера: 2 (100 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 173.5 г.

Обзор

Дисплей
86
Камера
59
Производительность
47
Игры
26
Батарея
85*
Коммуникации
75
Итоговая оценка
65*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Влагозащищенный корпус, сделанный из практичных материалов
  • Экран яркий, поэтому не должно возникать неудобств при использовании под яркими лучами солнца
  • 100-мегапиксельная камера достойной фотографирует в дневных условиях освещения
  • Есть вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти
  • Сверхширокоугольная съемка отсутствует
  • Нет места под карту памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 13

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 1000 нит
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 13
Высота 161.1 мм
Ширина 75 мм
Толщина 7.6 мм
Вес 173.5 грамма
Водонепроницаемость IP54
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.9%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Redmi Note 13 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 6080
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MP2
GPU-ядер 128
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243.2 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
770
Geekbench 6 (многоядерный)
2032
AnTuTu Benchmark 10
420670
CPU 122910
GPU 84002
Memory 101672
UX 113287
Total score 420670
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 13
Основная камера
Матрица 100 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (100 МП + 2 МП)
Основной объектив - 100 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.6
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 13 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.1 из 5 баллов (11 голосов)

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Отзывы (1)

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Керим 23 сентября 2023 03:49
Ммда 45 фпс в пабг это не годно.
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