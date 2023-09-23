Xiaomi Redmi Note 13
- Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 6080
- Камера: 2 (100 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 173.5 г.
Обзор
Дисплей
86
Камера
59
Производительность
47
Игры
26
Батарея
85*
Коммуникации
75
Итоговая оценка
65*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Влагозащищенный корпус, сделанный из практичных материалов
- Экран яркий, поэтому не должно возникать неудобств при использовании под яркими лучами солнца
- 100-мегапиксельная камера достойной фотографирует в дневных условиях освещения
- Есть вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти
- Сверхширокоугольная съемка отсутствует
- Нет места под карту памяти microSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Redmi Note 13
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|161.1 мм
|Ширина
|75 мм
|Толщина
|7.6 мм
|Вес
|173.5 грамма
|Водонепроницаемость
|IP54
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.9%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 6080
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP2
|GPU-ядер
|128
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243.2 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
770
Geekbench 6 (многоядерный)
2032
AnTuTu Benchmark 10
420670
|CPU
|122910
|GPU
|84002
|Memory
|101672
|UX
|113287
|Total score
|420670
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|100 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (100 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 100 МП
- Апертура: f/1.7
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.6
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 13 могут отличаться в зависимости от региона.