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Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Redmi Note 5
Дисплей
60
Производительность
31
Батарея
74
Камера
47
Итоговая оценка
54
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Хорошое соотношение цены к качеству
  • Качественный звук, отсутствуют хрипы
  • Настраиваемая оболочка MIUI 9
  • Быстрый считыватель отпечатков
  • Автономная работа
  • Много режимов съемки фотографий
  • Невысокая громкость звука
  • Ограниченный профессиональный режим съемки
  • Качество фотографирования в портретном режиме
  • Стандартная камера не поддерживает запись 4K-видео

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 5
60

Экран

Тип IPS LCD
Размер 5.99 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 77.68%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
550 нит

Экран смартфона характеризуется закругленными углами и вытянутым соотношением сторон 18:9, что придает устройству новизны. Матрица в ее основе построена по технологии IPS, с учетом разрешения 2160 на 1080 точек он выдает четкую картинку. По этой причине изображение кажется идеально чистым.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 5
Инфо
Высота 158.5 мм
Ширина 75.4 мм
Толщина 8 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
77.68%

Xiaomi Redmi Note 5 может похвастаться премиальным дизайном, полностью выполненным из алюминия. Корпус собран хорошо, ничего не скрипит и не болтается.

Поверхность сканера отпечатков пальцев немного вдавлена в корпус, а платформа основной камера, наоборот, выпирает из корпуса на несколько миллиметров. Выглядит все этого естественно, нет никаких нареканий в повседневном использовании.

31

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636
Архитектура 8 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 1800 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 509
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1335
Geekbench 4.4 (многоядерный)
3969
AnTuTu Benchmark 7
115849
AnTuTu Benchmark 8
143029
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI MIUI 11
Размер системы из коробки 8 ГБ
74

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:10 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:36 ч.
Время просмотра видео
14:13 ч.
Время разговора (3G)
22:16 ч.
47

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (12 МП + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2
Размер пикселя 1.4 микрон
Размер сенсора 1/2.9"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
64

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Одновременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 12
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500
67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
72 дБ
Звонок
87 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2018 года
Дата начала продаж Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.29 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.24 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 5

FAQ - Ответы на частые вопросы

Чем Xiaomi Redmi Note 5 отличается от Redmi Note 4?

- На самом деле новая модель заметно лучше предшественника. Она выглядит куда современнее благодаря закругленным углам экрана и уменьшенным рамкам по краям. Таким образом, более крупный 5.99-дюймовый экран поместился в меньший корпус.

Оценка пользователей

3.1 из 5 баллов (37 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Алексей 09 июня 2020 17:14
По лицу есть..... сразу не было.... с обновлением пришла... ну и при смене региона.... фронт.камера на 13...
+5 Ответить
Андре 25 августа 2019 23:26
Фото не соответствует. Основная камера двойная 12мп + 5мп Фронтальная 13 МП. Разблокировка по лицу включается при смене региона .Андроид 9. Miui 10
+10 Ответить
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