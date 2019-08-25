Xiaomi Redmi Note 5 может похвастаться премиальным дизайном, полностью выполненным из алюминия. Корпус собран хорошо, ничего не скрипит и не болтается.

Поверхность сканера отпечатков пальцев немного вдавлена в корпус, а платформа основной камера, наоборот, выпирает из корпуса на несколько миллиметров. Выглядит все этого естественно, нет никаких нареканий в повседневном использовании.