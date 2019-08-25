Xiaomi Redmi Note 5
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Хорошое соотношение цены к качеству
- Качественный звук, отсутствуют хрипы
- Настраиваемая оболочка MIUI 9
- Быстрый считыватель отпечатков
- Автономная работа
- Много режимов съемки фотографий
- Невысокая громкость звука
- Ограниченный профессиональный режим съемки
- Качество фотографирования в портретном режиме
- Стандартная камера не поддерживает запись 4K-видео
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|5.99 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.68%
Тесты дисплея
Экран смартфона характеризуется закругленными углами и вытянутым соотношением сторон 18:9, что придает устройству новизны. Матрица в ее основе построена по технологии IPS, с учетом разрешения 2160 на 1080 точек он выдает четкую картинку. По этой причине изображение кажется идеально чистым.
Дизайн и корпус
|Высота
|158.5 мм
|Ширина
|75.4 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Розовое золото
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Redmi Note 5 может похвастаться премиальным дизайном, полностью выполненным из алюминия. Корпус собран хорошо, ничего не скрипит и не болтается.
Поверхность сканера отпечатков пальцев немного вдавлена в корпус, а платформа основной камера, наоборот, выпирает из корпуса на несколько миллиметров. Выглядит все этого естественно, нет никаких нареканий в повседневном использовании.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Архитектура
|8 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Объем ОЗУ
|3, 4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 128 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|MIUI 11
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:10 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 50 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L7 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E8 (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Размер сенсора
|1/2.9"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2018 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.29 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.24 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер зарядки
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Тонкий силиконовый чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Xiaomi Redmi Note 5
FAQ - Ответы на частые вопросы
Чем Xiaomi Redmi Note 5 отличается от Redmi Note 4?
- На самом деле новая модель заметно лучше предшественника. Она выглядит куда современнее благодаря закругленным углам экрана и уменьшенным рамкам по краям. Таким образом, более крупный 5.99-дюймовый экран поместился в меньший корпус.
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