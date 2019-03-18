Xiaomi Redmi Note 7
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Поддержка USB Type-C
- Есть ИК-порт
- Мощная батарея с поддержкой быстрой зарядки
- Большой экран с высоким разрешением
- Стильный и аккуратный дизайн
- Последняя версия Android
- Гибридный слот SIM-карты
- Нет влагозащиты
- Отсутствует NFC
- Попеременный режим работы модема
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
Тесты дисплея
IPS-дисплей телефона защищен стеклом Gorilla Glass 5, но, к сожалению, он лишен защиты от воды по стандарту IP68.
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|Ширина
|75.2 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 660
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 512
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Внутри Сяоми Редми Ноут 7 находится процессор Snapdragon 660, который обеспечивает отличную производительность в многозадачности, серфинге в Интернете и даже в играх с достойным уровнем графики. Отличным преимуществом этой модели перед предшественником в том, что она обладает большим объемом оперативной памяти.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Смартфон имеет аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 4.0.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (48 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.2
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|13
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500
Гаджет получил новейший порт USB Type-C для зарядки и синхронизации. Благодаря этому, производителю удалось улучшить скорость заряди и передачи файлов по кабелю между мобильным устройством и компьютером.
Отзывы о Redmi Note 7 в большинстве позитивные. Чаще за все его критикуют за отсутствие NFC, а значит и поддержки Android Pay нет.
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Январь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.59 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi Note 7
FAQ - Ответы на частые вопросы
Потянет ли этот смартфон современнее игры?
- Его мощности хватит для большинства игрушек, но самые требовательные новинки могут работать на средних или низких настройках графики.
Удобно ли пользоваться Редми Ноут 7 одной рукой?
- Нет, это фаблет и даже несмотря на то, что он имеет тонкие рамки – пользоваться одной рукой им будет очень проблематично. Конечно же базовые вещи, такие как ответить на звонок или позвонить кому-то, вы сможете осуществить и при помощи одной руки, но в целом гаджетом удобнее будет пользоваться двумя руками.
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