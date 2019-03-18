Гаджет получил новейший порт USB Type-C для зарядки и синхронизации. Благодаря этому, производителю удалось улучшить скорость заряди и передачи файлов по кабелю между мобильным устройством и компьютером.

Отзывы о Redmi Note 7 в большинстве позитивные. Чаще за все его критикуют за отсутствие NFC, а значит и поддержки Android Pay нет.