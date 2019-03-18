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Xiaomi Redmi Note 7

Xiaomi Redmi Note 7
Дисплей
62
Производительность
38
Батарея
76
Камера
54
Итоговая оценка
60
Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Поддержка USB Type-C
  • Есть ИК-порт
  • Мощная батарея с поддержкой быстрой зарядки
  • Большой экран с высоким разрешением
  • Стильный и аккуратный дизайн
  • Последняя версия Android
  • Гибридный слот SIM-карты
  • Нет влагозащиты
  • Отсутствует NFC
  • Попеременный режим работы модема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 7
62

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
474 нит

IPS-дисплей телефона защищен стеклом Gorilla Glass 5, но, к сожалению, он лишен защиты от воды по стандарту IP68.

53

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 7
Инфо
Высота 159.2 мм
Ширина 75.2 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
81.4%
38

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 660
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.84 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8
Частота 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров
Графика Adreno 512
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
1617
Geekbench 4.4 (многоядерный)
5354
Geekbench 5 (одноядерный)
333
Geekbench 5 (многоядерный)
1434
AnTuTu Benchmark 7
131413
AnTuTu Benchmark 8
170730

Внутри Сяоми Редми Ноут 7 находится процессор Snapdragon 660, который обеспечивает отличную производительность в многозадачности, серфинге в Интернете и даже в играх с достойным уровнем графики. Отличным преимуществом этой модели перед предшественником в том, что она обладает большим объемом оперативной памяти.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 13 ГБ
76

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (60% за 50 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
14:04 ч.
Время просмотра видео
14:12 ч.
Время разговора (3G)
32:35 ч.

Смартфон имеет аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 4.0.

54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 7
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео Нет
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (48 МП + 5 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E8 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Апертура f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 13
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 900, HSDPA 2100
4G сети LTE 2100, LTE 1800, LTE 850, LTE 2300, LTE 2500

Гаджет получил новейший порт USB Type-C для зарядки и синхронизации. Благодаря этому, производителю удалось улучшить скорость заряди и передачи файлов по кабелю между мобильным устройством и компьютером.

Отзывы о Redmi Note 7 в большинстве позитивные. Чаще за все его критикуют за отсутствие NFC, а значит и поддержки Android Pay нет.

67

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
69 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
90 дБ

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Январь 2019 года
Дата начала продаж Январь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.59 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Type-C USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 7

FAQ - Ответы на частые вопросы

Потянет ли этот смартфон современнее игры?

- Его мощности хватит для большинства игрушек, но самые требовательные новинки могут работать на средних или низких настройках графики.

Удобно ли пользоваться Редми Ноут 7 одной рукой?

- Нет, это фаблет и даже несмотря на то, что он имеет тонкие рамки – пользоваться одной рукой им будет очень проблематично. Конечно же базовые вещи, такие как ответить на звонок или позвонить кому-то, вы сможете осуществить и при помощи одной руки, но в целом гаджетом удобнее будет пользоваться двумя руками.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (225 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (16)

Наталья 21 июля 2020 12:01
Телефону полтора года, по итогу могу сказать что в общем телефон не плохой. Но есть один большой минус, это глюк камеры, постгянно вылетает и пишет ошибку, на видеозаписи может зависнуть и все, перезружай его 2 раза может тогда снимать начнет. Батарея начала подсаживаться. Иногда тупит и сейчас уже начал терять память, как всегда на андроид. Спустя 1,5 года могу сказать что только сейчас хочу его уже выкинуть из за камеры и памяти . Так не плох
+4 Ответить
Олег 14 апреля 2020 11:48
Ребята Я не понимаю вас которые пишут негатив за этот телефон хочу вам сказать классный телефон всё работает Я просто не понимаю вас найдите за эти характеристики другой а то хоноры пишут классные особенно в скобках хонор 8а
+9 Ответить
DIO 10 сентября 2020 09:17
Конечно huawei на голову выше xiaomi и этого ни кто не оспорит! Это просто аксиома!
+1 Ответить
вася петин друг 06 апреля 2020 22:20
единственный недостаток который нашел, нет воспроизведения радио через динамик. очень странная хрень.
0 Ответить
Байба 19 февраля 2020 17:56
Сколько она сейчас стоит? Новый
+8 Ответить
Серя 18 января 2020 07:33
Короче чё я вам скажу The best smartphone. Просто суперский телефон. Вообще не лагает. Что вам нужно? Средняя мощность снапдрагон 660 не 855 конечно. Пубг можно играть, камера не 48 чесно говоря, примерно 20 или 13. Камера не моё дело. Отпечатки работают с первого же раза. Можно разговаривать. Лучше этого телефона за такой прайс вы нигде не найдёте. Советую покупать.
+5 Ответить
Артем. 20 декабря 2019 04:54
Взял глобалку 4/64. Доволен более чем. После 6-го айфона огонь. Идёт по производительности рядом с айфон7. Короче доволен.
+5 Ответить
Роман 11 декабря 2019 21:44
Железо неплохое, а вот связь полное говно, недавно приобрел это чудо китайской электроники, теперь жалею что купил.
+3 Ответить
Роман 18 февраля 2020 22:50
Я полностью, с Вами согласен по части связи, связь полное говно, жаль потраченых денег на это чудо.
+5 Ответить
Dima 16 ноября 2019 20:26
Я использую этот смартфон почти месяц, с начало интернет медленно работал а потом нашол способ ускорения, смартфон работает бистро, камера, дисплей, динамика, дизайн и аккумулятор отлично для меня минус гибридный слот симки и отсутствие NFC
+5 Ответить
Женя 03 ноября 2019 19:51
Очень разочарован в Xiaomi. 2 года пользовался Iphone 6 и захотелось чего то из андроида. И мой взор пал на привлекательный на первый взгляд Xiaomi Note 7 да еще и с громким названием "камерафон". А в итоге за 250$ мы получаем 660 Snapdragon можно было и получше вставить. Камера тут говнецо, никаких вы ее увидите 48мп максимум 12мп и до свидания. С видеом тоже самое и еще даже хуже, только радует режим в 60fps. Автономность тут ничего не скажешь работает действительно долго, но точно тут не стоит 4000мАч как рекламировали. По производительности он неплох, но все же со многими играми он не сильно дружит. Так что не повторяйте моих ошибок, не ведитесь на подвох производителей с 48мп и 4000мАч.
+1 Ответить
Михаил 27 апреля 2020 10:18
Ну да, у вас то по-любому айфон ваш дольше заряд держал) вы просто неумение ваше правильно настроить оболочку миу, при правильной настройки все будет даже лучше чем отлично. И в отличие от айфонов тут честно с mah аккумулятора, и он не выключится на морозе и через полгода не потеряет 20% ёмкости. а камеру да, стоковая камера по функционалу не очень, но поставьте Гугл камеру, и все те же айфоны включая до X проигрывают в сухую. так что не надо писать комментарии когда первый раз пользуетесь такими смартфонами, вот когда поменяете как я только смартфонов более 50 (и это примерно) а всего мобильной техники более 100(намного), тогда можно заявлять что подвох или нет.
0 Ответить
Ирина 25 октября 2019 06:50
Не знаешь, что и сказать! Мне его подарили. Работает, а также у меня есть ещё три телефона. Зарядку держит отлично.Фото я ещё не делала.
+9 Ответить
Сережа 12 сентября 2019 21:59
Уже 16 дней как я купил это говно. Интернет хорошо не работает выше 18КБ не видел ещё очень даже жалею что купил этого китайского дракончика
+2 Ответить
Мубориз 21 августа 2019 20:56
Незнаю даже что сказать мне этот мобильный телефон очень очень нравится
+6 Ответить
Гость 25 апреля 2019 22:56
Телефон чисто в интернете посидеть ну игры поиграть, асфальт 9 тянет. 48 мегапикселей на основной и 13 на фронталки нету. Камеры ужасные. Даже дешевые. тел так ловит глюки периодически, звук динамиков лажа. Зарядкой которая в комплекте зарежается больше 3 часов. Для быстрой зарядки нужно покупать другую зарядку. Стал ненавидеть этот тел по большому счёту из за дикого обмана с камерой
-8 Ответить
Лев 13 декабря 2019 13:19
48мп работает только в режиме профи, а еще можно скачать google camera и качество снимков при плохом освещении заметно улучшится.
+1 Ответить
Даниил 21 апреля 2020 15:33
Чего вы ожидали за такой прайс? Гениальную камеру? Я вам скажу так, пользуюсь телефоном и доволен как никогда..
+2 Ответить
Евгений 10 апреля 2019 15:08
В версии 4/64 Гб FM-радио есть и камера норм, конечно с G-CAM качество съёмки лучше.
-50 Ответить
Алан 26 марта 2019 17:42
Смартфон хороший, но камера - ниже средеяка даже (как селфи, так и задняя). Поэтому если важно качество фото - смотрите в сторону самсунгов или б\у айфонов.
-81 Ответить
Лев 13 декабря 2019 13:21
У него камера и так самсунговская.
+5 Ответить
Vlad 18 марта 2019 16:32
Кто ещё думает стоит ли брать - берите и не сомневайтесь. Ничего лучше за такую стоимость в 2019 году вы не найдёте :)
-134 Ответить
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