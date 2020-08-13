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Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9
Дисплей
66
Производительность
41
Батарея
89
Камера
66
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран с высокой четкостью изображения
  • Стильный дизайн с круглым вырезом в дисплее
  • Игровой процессор с неплохой производительностью
  • Макрокамера с автофокусировкой
  • Сканер отпечатков пальцев находится сзади
  • Небольшой объем оперативной памяти
  • Пластиковая крышка, которая быстро царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 9
66

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.53 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
461 нит

Смартфон получил IPS-экран с отличной цветопередачей. Максимальная яркость достаточно невысокая, поэтому под прямыми лучами солнца изображение становится слабо читаемым. С завода на дисплее наклеена пленка, что делает переднюю панель заметно более прочной. Из удобств присутствует темная тема и режим чтения.

52

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 9
Инфо
Высота 162.3 мм
Ширина 77.2 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.5%

Xiaomi Redmi Note 9 оснастили обычным сканером отпечатков пальцев, который находится под объективами основной камеры, то есть сзади, но хотелось бы видеть встроенный в экран датчик. Задняя крышка выполнена из пластика, поэтому она быстро царапается, но передняя панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass 5.

41

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 9 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
CPU ядер 8
Частота 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52
GPU-ядер 2
Частота GPU 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
370
Geekbench 5 (многоядерный)
1284
AnTuTu Benchmark 8
202000

В связке с 3 ГБ оперативной памяти игровой процессор Helio G85 способен обеспечить комфортный уровень геймплея. Иногда при переключении между ресурсоемкими приложения телефон может подтормаживать, но это все изъяны.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 16.5 ГБ

Операционная система функционирует без проблем, хотя в интерфейсе MIUI есть нюансы, которые иногда вызывают искажения небольших элементов и вылетания приложений. Скорость работы высокая, хотя стабильность все же вызывает вопросы.

89

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:00 ч.
Время просмотра видео
18:09 ч.
Время разговора (3G)
34:52 ч.

Автономность соответствует заявленной емкости 5020 мАч. Это чувствуется сразу после первых нескольких дней использования. Заряжается быстро, примерно за полтора часа. Если будете пользоваться при этом, то процесс сильно затянется.

66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 9
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Апертура f/2.3
Фокусное расстояние 29 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Сверхширокоугольный объектив имеет стандартный угол охвата 118 градусов. Она проигрывает макрокамере в том плане, что там отсутствует автофокус. Камера также лишена оптического стабилизатора, но в этом нет ничего удивительного, учитывая цену смартфона.

77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.8 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.14 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 9 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 9

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (209 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Алексей 06 сентября 2020 14:04
Нет записи разговора. 😡 Невозможно установить свою музыку на контакт👎👎👎
+44 Ответить
Сергей 30 сентября 2020 21:45
Всë прекрасно устанавливается
+6 Ответить
Владимир 13 августа 2020 12:18
Взял 4 и 128 Гб памяти.Хороший телефон жаль что нет индикатора событий. Разговорный динамик не совсем громкий.Брал на Алиэкспресс за 12 к. Доставка 10 дней. Это дешевле чем предлагается в России.
+82 Ответить
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