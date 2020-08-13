Сверхширокоугольный объектив имеет стандартный угол охвата 118 градусов. Она проигрывает макрокамере в том плане, что там отсутствует автофокус. Камера также лишена оптического стабилизатора, но в этом нет ничего удивительного, учитывая цену смартфона.