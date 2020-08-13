Xiaomi Redmi Note 9
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран с высокой четкостью изображения
- Стильный дизайн с круглым вырезом в дисплее
- Игровой процессор с неплохой производительностью
- Макрокамера с автофокусировкой
- Сканер отпечатков пальцев находится сзади
- Небольшой объем оперативной памяти
- Пластиковая крышка, которая быстро царапается
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
Тесты дисплея
Смартфон получил IPS-экран с отличной цветопередачей. Максимальная яркость достаточно невысокая, поэтому под прямыми лучами солнца изображение становится слабо читаемым. С завода на дисплее наклеена пленка, что делает переднюю панель заметно более прочной. Из удобств присутствует темная тема и режим чтения.
Дизайн и корпус
|Высота
|162.3 мм
|Ширина
|77.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|199 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Лесной зеленый, Полярный белый, Полуночный серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Xiaomi Redmi Note 9 оснастили обычным сканером отпечатков пальцев, который находится под объективами основной камеры, то есть сзади, но хотелось бы видеть встроенный в экран датчик. Задняя крышка выполнена из пластика, поэтому она быстро царапается, но передняя панель защищена прочным стеклом Gorilla Glass 5.
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Архитектура
|2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52
|GPU-ядер
|2
|Частота GPU
|1000 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
В связке с 3 ГБ оперативной памяти игровой процессор Helio G85 способен обеспечить комфортный уровень геймплея. Иногда при переключении между ресурсоемкими приложения телефон может подтормаживать, но это все изъяны.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|16.5 ГБ
Операционная система функционирует без проблем, хотя в интерфейсе MIUI есть нюансы, которые иногда вызывают искажения небольших элементов и вылетания приложений. Скорость работы высокая, хотя стабильность все же вызывает вопросы.
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
Тесты автономности
Автономность соответствует заявленной емкости 5020 мАч. Это чувствуется сразу после первых нескольких дней использования. Заряжается быстро, примерно за полтора часа. Если будете пользоваться при этом, то процесс сильно затянется.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.3
|Фокусное расстояние
|29 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Сверхширокоугольный объектив имеет стандартный угол охвата 118 градусов. Она проигрывает макрокамере в том плане, что там отсутствует автофокус. Камера также лишена оптического стабилизатора, но в этом нет ничего удивительного, учитывая цену смартфона.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.8 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.14 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
Цены на Xiaomi Redmi Note 9
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Mi 9 против Redmi Note 9
- Mi A3 против Redmi Note 9
- Redmi Note 8 против Redmi Note 9
- Redmi Note 8 Pro против Redmi Note 9
- Galaxy A51 против Redmi Note 9
- Nova 7i против Redmi Note 9
- Galaxy M31 против Redmi Note 9
- Realme 6 Pro против Redmi Note 9
- Realme 6 против Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro против Redmi Note 9