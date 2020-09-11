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Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi Redmi Note 9S
Дисплей
70
Производительность
55
Батарея
92
Камера
74
Итоговая оценка
72
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Качественный IPS-дисплей с высокой плотностью пикселей
  • Широкофункциональная камера
  • Игровой процессор и много памяти
  • Мощный комплектный адаптер питания – быстро заряжает
  • Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку питания
  • Есть нюансы со стабилизацией изображения
  • Пластиковая рамка вокруг дисплея
  • Стекло почти не царапается, но быстро пачкается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 9S
70

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
567 нит

Дисплей на 6.67 дюйма получил высокое разрешение 2400 на 1080 пикселей, а благодаря соотношению сторон 20:9 он отлично помещается даже в небольшую руку. Конечно, трудно достать верхних элементов, не перебирая телефон в руке.

58

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 9S
Инфо
Высота 166 мм
Ширина 77 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 210 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.5%

Xiaomi Redmi Note 9S имеет оригинальный дизайн задней крышки, включая неплохое размещение объективов основной камеры. Он симметричный и обладает красивыми вариантами раскраски, поэтому выглядит весьма привлекательно. Датчик отпечатков пальцев находится в боковой кнопке, а не сзади или в экране.

55

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 9S и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Частота GPU 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
565
Geekbench 5 (многоядерный)
1736
AnTuTu Benchmark 8
267770

8-ядерный процессор Snapdragon 720G хорошо проявляет в паре как с 4, так и 6 ГБ оперативной памяти. Графический ускоритель способен предложить хороший уровень производительности в играх. Смартфон можно смело брать для игр, выставив при этом высокие настройки графики.

78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 18 ГБ

Программная начинка соответствует требованиям современного пользователя. Здесь есть управление жестами, ночная тема и обновленный дизайн значков с анимацией. Система работает без зависаний и достаточно быстро благодаря неплохой памяти.

92

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:30 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
19:12 ч.
Время просмотра видео
16:30 ч.
Время разговора (3G)
41:30 ч.

Автономность телефона измеряется в днях, если не играть в игры, не часто пользоваться навигатором или немного фотографировать. В нагруженном состоянии он может протянуть около 11 часов, то есть более чем полный рабочий день.

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Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 9S
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

4 объектива сзади наделены популярным функционалом, таким как сверхширокоугольная съемка, портретная, макро и обычная. Последняя позволяет сделать самые качественные фотографии, однако из-за плохой стабилизации картинка часто смазывается.

73

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 12
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
4G сети LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
58

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Звук на Redmi Note 9S никак не назовешь плохим, ведь даже на максимальной громкости основной динамик не хрипит, а громкость у него отличная. Бас слабоватый, но для целей обычного пользователя его предостаточно.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 9S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 9S

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (413 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (14)

Андрей 15 октября 2020 10:09
Есть гугл плэй маркет? Яндекс? Гугл?
0 Ответить
Серджо 03 октября 2020 19:05
За эти деньги вообще крутой аппарат, но без нфс пройду мимо. Для меня нфс огромную роль играет, вообще не понятна политика xiaomi, на обычном редми 9 есть, а на этом нет. Процессор за эти деньги пушка, явно ничего подобного за 15 р не найти
+2 Ответить
Яяяяя 17 октября 2020 01:33
Я искал без нас и рад что нашел
0 Ответить
Аноним 26 июля 2020 22:22
А этот телефон водонепроницаемый?
0 Ответить
Имя 10 сентября 2020 05:39
Нет но телефон отличный советую
+3 Ответить
Имя 10 сентября 2020 05:43
Телефон супер. Всем советую батарея вообще на два дня хватает. нфс нах...не нужен
+5 Ответить
VIT 07 июля 2020 18:39
Уж лучше взять redmi note 9 pro чем это
+65 Ответить
Глеб 29 июня 2020 10:56
Xiaomi Redmi Note 9S имеет макро объектив не на 2 МП, а на 5 МП.
+21 Ответить
Глеб 05 июля 2020 14:50
UPD: опечатка исправлена
+4 Ответить
Semen 23 июня 2020 06:37
Кто-нибудь знает по micro SD какие ограничения что он по максимуму поддерживает?
+15 Ответить
Олег 16 июля 2020 04:04
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
+2 Ответить
Auruw 22 июля 2020 18:05
Максимум 512 гб а так можно до 1тб
+4 Ответить
Азиз 26 июля 2020 19:14
До 512 гб поддерживает
+1 Ответить
Брат татарина 21 июня 2020 18:36
Без нфс-ерунда. Характеристики хорошие
+14 Ответить
Виталий 13 июня 2020 06:51
Отличный телефон , ходил с про8 ,этот удобнее особенно из за расположение камеры, nfs не нужен, карточка под чехлом , в целом отличный вариант, берите я не жалуюсь.
+11 Ответить
Чувак 29 мая 2020 19:44
Нафиг этот нфс не нужен. Я карточку и так приложить могу не доставая телефоньк ;)
+28 Ответить
удивленный 11 июля 2020 16:51
Так и позвонить можешь с телефона автомата. зачем тебе телефон?
+7 Ответить
... 11 сентября 2020 18:39
удивленный, Мне интересно, как ты жил с телефоном без нфс? Или ты, пока нфс не появилось, жил без телефона?
0 Ответить
Игорь 28 мая 2020 11:59
думаю для пугб сойдет
+25 Ответить
Петр 30 апреля 2020 15:21
NFC нет и не надо. Для меня это безполезный модуль. А вот наличие инфракрасного порта очень и очень здорово. Я уже привык с телефона управлять различными устройствами.
+53 Ответить
удивленный 11 июля 2020 16:53
Больше отзывы читать не буду. Люди живут в прошлом веке.
+7 Ответить
Томми 12 апреля 2020 16:58
Отсутствие NFC модуля перекрывает все его положительные характеристики. Сделайте версию для России с NFC и экран Super AMOLED.
+6 Ответить
Smeshnoy 04 мая 2020 16:43
И sd 865 и камеру как у s20 ultra..
+16 Ответить
Тео 12 июля 2020 09:19
с экраном AMOLED цена дороговато будет
+1 Ответить
Георгий 25 июля 2020 18:20
Тео, Экран IPS вообще-то.
0 Ответить
Антон 09 апреля 2020 22:51
Зачем писать что есть НФС , если по факту его нет?
+5 Ответить
Андрей 12 апреля 2020 09:38
Считалось, что в российской модели NFC будет, но Вы правы его нет.
+11 Ответить
Антон 03 апреля 2020 20:14
нфс нету:) уже написано на али в характер.
+63 Ответить
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