Xiaomi Redmi Note 9S
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Качественный IPS-дисплей с высокой плотностью пикселей
- Широкофункциональная камера
- Игровой процессор и много памяти
- Мощный комплектный адаптер питания – быстро заряжает
- Датчик отпечатков пальцев встроен в кнопку питания
- Есть нюансы со стабилизацией изображения
- Пластиковая рамка вокруг дисплея
- Стекло почти не царапается, но быстро пачкается
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
Тесты дисплея
Дисплей на 6.67 дюйма получил высокое разрешение 2400 на 1080 пикселей, а благодаря соотношению сторон 20:9 он отлично помещается даже в небольшую руку. Конечно, трудно достать верхних элементов, не перебирая телефон в руке.
Дизайн и корпус
|Высота
|166 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|210 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Xiaomi Redmi Note 9S имеет оригинальный дизайн задней крышки, включая неплохое размещение объективов основной камеры. Он симметричный и обладает красивыми вариантами раскраски, поэтому выглядит весьма привлекательно. Датчик отпечатков пальцев находится в боковой кнопке, а не сзади или в экране.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 720G
|Архитектура
|2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2300 МГц
|Размер транзистора
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 618
|Частота GPU
|750 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
8-ядерный процессор Snapdragon 720G хорошо проявляет в паре как с 4, так и 6 ГБ оперативной памяти. Графический ускоритель способен предложить хороший уровень производительности в играх. Смартфон можно смело брать для игр, выставив при этом высокие настройки графики.
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Оболочка UI
|MIUI 12
|Размер системы из коробки
|18 ГБ
Программная начинка соответствует требованиям современного пользователя. Здесь есть управление жестами, ночная тема и обновленный дизайн значков с анимацией. Система работает без зависаний и достаточно быстро благодаря неплохой памяти.
Батарея
|Объем
|5020 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Автономность телефона измеряется в днях, если не играть в игры, не часто пользоваться навигатором или немного фотографировать. В нагруженном состоянии он может протянуть около 11 часов, то есть более чем полный рабочий день.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
4 объектива сзади наделены популярным функционалом, таким как сверхширокоугольная съемка, портретная, макро и обычная. Последняя позволяет сделать самые качественные фотографии, однако из-за плохой стабилизации картинка часто смазывается.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|12
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 / 2300 / 2500
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Звук на Redmi Note 9S никак не назовешь плохим, ведь даже на максимальной громкости основной динамик не хрипит, а громкость у него отличная. Бас слабоватый, но для целей обычного пользователя его предостаточно.
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.72 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.98 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя
Цены на Xiaomi Redmi Note 9S
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