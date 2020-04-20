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Xiaomi Redmi Note 9S против Note 9 Pro

Ксиаоми Редми Ноут 9S
Xiaomi Redmi Note 9S
VS
Ксиаоми Редми Ноут 9 Про
Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2020 года Xiaomi Redmi Note 9S с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 720G, против 6.67-дюймового Xiaomi Redmi Note 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Redmi Note 9 Pro
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Xiaomi Redmi Note 9S и Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 84.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Redmi Note 9S
577 нит
Redmi Note 9 Pro +7%
617 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 166 мм 165.8 мм
Ширина 77 мм 76.7 мм
Толщина 8.8 мм 8.8 мм
Вес 210 граммов 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Белый Зеленый, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми Редми Ноут 9S и Ксиаоми Редми Ноут 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 720G Qualcomm Snapdragon 720G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465) 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 465), 6 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 465)
CPU ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 618 Adreno 618
Частота GPU 750 МГц 750 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Redmi Note 9S
269528
Redmi Note 9 Pro +4%
281540

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 10.0
Оболочка UI MIUI 12 MIUI 11
Размер системы из коробки 18 ГБ 18.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5020 мАч 5020 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Redmi Note 9S +11%
19:12 ч.
Redmi Note 9 Pro
17:23 ч.
Время просмотра видео
Redmi Note 9S
16:30 ч.
Redmi Note 9 Pro +1%
16:45 ч.
Время разговора (3G)
Redmi Note 9S
41:30 ч.
Redmi Note 9 Pro +5%
43:57 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Redmi Note 9S vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 119°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP) 4 (64 МП + 8 MP + 5 MP + 2 MP)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Omnivision OV8856
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", GalaxyCore GC8034 (BSI CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2
Размер пикселя 1 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Май 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг 0.66 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.98 Вт/кг 1.02 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол

Цены

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423 (38.6%)
674 (61.4%)
Всего проголосовало: 1097

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Вася 20 апреля 2020 06:08
В Xiaomi Redmi Note 9 Pro нет NFC!
+202 Ответить
Red 02 мая 2020 17:41
Есть! И в 9 и в 9про
+49 Ответить
Витяня 05 мая 2020 08:24
Red, В 9S нет NFC, в 9PRO есть NFC
+72 Ответить
;;каля 18 июля 2020 23:20
Витяня, только 9с и обделили.;)
0 Ответить
Михаил 07 августа 2020 07:54
Есть! Пользуюсь данными устройством. В 9s нету.
0 Ответить
Red 02 мая 2020 22:25
Мой выбор 9про. Единственный нюанс почему на 9s экран ярче вроде производитель и платформа у них одинаковая?
+152 Ответить
Черепаха 27 мая 2020 10:08
Пользуйся китайской версией.....
+28 Ответить
Черепаха 28 мая 2020 06:26
УЖе глобалка пойдет 29 мая в казахстан
+10 Ответить
Алекс 16 октября 2020 13:36
Смотри внимательно сравнение, на Про яркость больше.
0 Ответить
ПРО в бравле 02 июня 2020 12:08
Я выберу 9 про. во первых он меньше не на много но... нфс тож решает. ну и зарядка естественно 30 ватт явно больше!
+19 Ответить
Сергей 05 июня 2020 14:05
В смысле меньше? и тот и другой 6,67. Или я что то не понял ?
+24 Ответить
Дмитрий 07 июня 2020 09:05
Сергей, У 9 pro высота и ширина меньше
+15 Ответить
Александр 01 августа 2020 22:32
меньше )))), на 0,4 миллиметра, это решает конечно.
+1 Ответить
Александр 01 августа 2020 22:36
Дмитрий, где меньше то, 166 мм против 165,8 на 0,2 мм. это чисто маркетинг или погрешность.ты их даже руками не ощутишь эти 0,2 мм.
+5 Ответить
Abdul 17 июня 2020 01:23
Redmi note 9S лучше!
+73 Ответить
роман 02 июля 2020 01:35
Спасибо))
+3 Ответить
Mara 19 июля 2020 06:42
Xiaomi Redmi Note 9 Pro лучше! Потому что у него есть НФС а в 9s нет, в Xiaomi Redmi Note 9 Pro 64 мегапикселей основная камера у 9s 48 мегапикселей. в Xiaomi Redmi Note 9 Pro есть инфракрасный порт а в 9s нет,и в 9 Pro комплекте идет зарядка на 30 ват а в 9s 18 ват. 9 Pro немного меньше.
+7 Ответить
Инкогнито 26 июля 2020 11:52
В 9s инфокрасный порт есть
+10 Ответить
Mara 28 августа 2020 10:16
Инкогнито, Простите я ошибся)))
0 Ответить
Баяна 18 сентября 2020 12:21
У Pro 64 GB 9S 128GB Мой выбор 9S думаю лучше
+2 Ответить
Mehmet 01 октября 2020 04:18
Правильно 👍👍👍👍👍👍👍👍👍
0 Ответить
Чубака 21 июля 2020 09:51
Вы все говорите NFC а вы им вообще пользуетесь??? Вот нахрена он вам нужен? Передавать данные крайне ахрененной важности? Да вы ж задроты утыканные в телефон! 90% из вас даже не знаете для чего служит этот NFC
+39 Ответить
Kinc 23 июля 2020 11:31
NFC очень нужная тема, если нет денег наличкой или карты с собой ,то он зарешает)
0 Ответить
Кэти 04 сентября 2020 10:29
))))) 200% согласна!
0 Ответить
Дагестанец 15 октября 2020 18:14
как зачем? оплачивать бесконтактные покупки. очень удобно
0 Ответить
RUS BEG 26 июля 2020 21:38
Выбрал 9s , в nfs не нуждаюсь , автономность выше , 4 гига оперативки хватает с головой , камера устраивает - глупо гоняться за идеальной , если она ещё технически невозможна в сот. аппаратах .
+10 Ответить
Ванёчек 25 августа 2020 20:04
Сотовый аппарат? Вы из какой пещеры вылезли? сейчас в выпендрежнотехническом (типа понимаю, что говорю) использовать сленговое названия технологии. Насчет "глупо гоняться за идеальной", ходите с кнопочным сотовым). Да, не идеально, зато автономность выше хахахахахах
+2 Ответить
Fixter 28 июля 2020 12:42
Лучше доплатить и взять 9pro 6гб оперативки сами о себе говорят nfc не всем нужен поэтому +/- зато зарядка почти в 2 раза бысрее весит поменьше будет легче падать и передняя камера не будет мешатся при гейминге
+3 Ответить
Шаха 31 июля 2020 18:21
Ноте 9 про ето лучше нфс есть 30вать акумлятор камера 64 мп
0 Ответить
Виктор 18 августа 2020 20:13
У меня Redmi Note 9S, как и в Redmi Note 9 PRO оперативка 6/128. Разница только в отсутствии NFS у 9S, что прекрасно, не разобьете с кассиром смартфон.
+20 Ответить
ZloyGod 01 октября 2020 19:47
Такой же аппарат, смысла в NFC нет, т.к в РФ внедряют оплату по QR-кодам как в Китае. 6/128 и минус лишний интерфейс с телефона. У жены 9про. Разнице в быстрой зарядке тоже особо не заметил, т.к аппарат держит 2 дня железно, а потом на ночь на зарядку. Короче, мое ИМХО, переплачивать за про нет смысла.
+2 Ответить
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