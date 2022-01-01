ZTE nubia Red Magic 7 Дисплей 86 Производительность 98 Батарея 73 Камера 65 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большой и отзывчивый 165-герцовый дисплей

Не перегревает под нагрузкой и обладает высокой производительностью

Имеет целый набор функций для улучшения геймплея

Стереодинамики обеспечивают качественное звучание

Быстро заряжается благодаря мощному зарядному устройству Нет влагозащиты и поддержки карты памяти

Достаточно слабая автономность

Есть проблемы с переводом интерфейса

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7

86 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 165 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 83.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 526 нит

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE nubia Red Magic 7 Высота 170.5 мм Ширина 78.3 мм Толщина 9.5 мм Вес 215 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 83.6%

98 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16, 18 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1234 Geekbench 5 (многоядерный) 3830 AnTuTu Benchmark 9 1052247 Лучшие смартфоны в AnTuTu - 1 место Источники: 3DMark [3]

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Redmagic 5.0

73 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (99% за 30 минут) Время полной зарядки 0:38 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 11:17 ч. Время просмотра видео 13:48 ч. Время разговора (3G) 25:33 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер nubia Red Magic 7 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Omnivision OV02A10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/4.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации nubia Red Magic 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на ZTE nubia Red Magic 7