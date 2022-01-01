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ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus

ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus
Дисплей
89
Производительность
97
Батарея
84
Камера
65
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оригинальный дизайн, особенно хорошо выглядит прозрачный вариант
  • Топовый 120-герцовый дисплей без вырезов под фронтальную камеру
  • Мощная начинка и встроенный кулер активного охлаждения
  • Есть коннектор для подключения аксессуаров
  • 165-ваттная зарядка идет в комплекте
  • Камера лишена телеобъектива для приближения объектов
  • Много весит из-за больших габаритов и емкого аккумулятора

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про Плюс
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus
Высота 164 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 230 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Прозрачный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.1%
97

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1475
Geekbench 5 (многоядерный)
5082
AnTuTu Benchmark 9
1250320
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Redmagic OS 6
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 165 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 6 минут)
Время полной зарядки 0:14 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 8 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 8 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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3. Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) vs ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus
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