ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus Дисплей 89 Производительность 97 Батарея 84 Камера 65 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Оригинальный дизайн, особенно хорошо выглядит прозрачный вариант

Оригинальный дизайн, особенно хорошо выглядит прозрачный вариант Топовый 120-герцовый дисплей без вырезов под фронтальную камеру

Топовый 120-герцовый дисплей без вырезов под фронтальную камеру Мощная начинка и встроенный кулер активного охлаждения

Мощная начинка и встроенный кулер активного охлаждения Есть коннектор для подключения аксессуаров

Есть коннектор для подключения аксессуаров 165-ваттная зарядка идет в комплекте Камера лишена телеобъектива для приближения объектов

Камера лишена телеобъектива для приближения объектов Много весит из-за больших габаритов и емкого аккумулятора

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про Плюс

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1116 x 2480 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

60 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus Высота 164 мм Ширина 76.4 мм Толщина 8.9 мм Вес 230 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Прозрачный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.1%

97 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1475 Geekbench 5 (многоядерный) 5082 AnTuTu Benchmark 9 1250320 Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark - 6 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Redmagic OS 6

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 165 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 6 минут) Время полной зарядки 0:14 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 8 Pro Plus Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

93 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 8 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.