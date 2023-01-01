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ZTE Nubia Red Magic 8S Pro

ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
  • Дисплей: 6.8" AMOLED - 1116 x 2480
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 6000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 228 г.

Обзор

Дисплей
86
Камера
68
Производительность
96
Игры
89
Батарея
90
Коммуникации
89
Итоговая оценка
83

Преимущества и недостатки

  • Огромный OLED-дисплей со встроенной, но незаметной фронтальной камерой
  • Металлический корпус хорошо выглядит и приятно лежит в руке
  • Предлагает обилие игровых возможностей, включая дополнительные кнопки на гранях корпуса
  • Оба динамика громкой связи звучат прекрасно
  • Автономность впечатляет, скорость зарядки тоже достойная
  • Сверхширокоугольная и передняя камера снимают весьма посредственно
  • Встроенный кулер может быть шумноватым во время длительной игры
  • Программное обеспечение по-прежнему содержит неточную локализацию

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ZTE Nubia Red Magic 8S Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
784 нит

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
Высота 163.98 мм
Ширина 76.35 мм
Толщина 9.47 мм
Вес 228 граммов
Водонепроницаемость Нет
Система охлаждения Активный вентилятор
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.1%

Производительность

Все характеристики чипа ZTE Nubia Red Magic 8S Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1579
Geekbench 5 (многоядерный)
5129
AnTuTu Benchmark 9
1719594
CPU 454470
GPU 642562
Memory 318386
UX 288602
Total score 1719594
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Redmagic OS 8

Батарея

Объем 6000 мАч
Макс. мощность зарядки 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (94% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:55 ч.
Просмотр видео 18:20 ч.
Игры 05:39 ч.
Режим ожидания 123 ч.
Общая автономность
39:18 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 8S Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4 1400/2100Mhz) /5/6/8/19
4G сети LTE B1/B2/B3/B4(1400/2100Mhz)/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/ B66(1400/2100Mhz)
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 65 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 8S Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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