ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
- Дисплей: 6.8" AMOLED - 1116 x 2480
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 6000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 228 г.
Обзор
Дисплей
86
Камера
68
Производительность
96
Игры
89
Батарея
90
Коммуникации
89
Итоговая оценка
83
Преимущества и недостатки
- Огромный OLED-дисплей со встроенной, но незаметной фронтальной камерой
- Металлический корпус хорошо выглядит и приятно лежит в руке
- Предлагает обилие игровых возможностей, включая дополнительные кнопки на гранях корпуса
- Оба динамика громкой связи звучат прекрасно
- Автономность впечатляет, скорость зарядки тоже достойная
- Сверхширокоугольная и передняя камера снимают весьма посредственно
- Встроенный кулер может быть шумноватым во время длительной игры
- Программное обеспечение по-прежнему содержит неточную локализацию
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ZTE Nubia Red Magic 8S Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
784 нит
Дизайн и корпус
|Высота
|163.98 мм
|Ширина
|76.35 мм
|Толщина
|9.47 мм
|Вес
|228 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Система охлаждения
|Активный вентилятор
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.1%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1579
Geekbench 5 (многоядерный)
5129
AnTuTu Benchmark 9
1719594
|CPU
|454470
|GPU
|642562
|Memory
|318386
|UX
|288602
|Total score
|1719594
Рейтинг смартфонов в AnTuTu 9 - 1 место
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Redmagic OS 8
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (94% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:35 ч.
|Веб-серфинг
|13:55 ч.
|Просмотр видео
|18:20 ч.
|Игры
|05:39 ч.
|Режим ожидания
|123 ч.
Общая автономность
39:18 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 2/3/5/8
|3G сети
|WCDMA B1/2/4 1400/2100Mhz) /5/6/8/19
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4(1400/2100Mhz)/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/ B66(1400/2100Mhz)
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 65 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 8S Pro могут отличаться в зависимости от региона.