ZTE Nubia Red Magic 8S Pro Дисплей: 6.8" AMOLED - 1116 x 2480

6.8" AMOLED - 1116 x 2480 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 6000 мАч

6000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 228 г.

Обзор Дисплей 86 Камера 68 Производительность 96 Игры 89 Батарея 90 Коммуникации 89 Итоговая оценка 83

Преимущества и недостатки Огромный OLED-дисплей со встроенной, но незаметной фронтальной камерой

Огромный OLED-дисплей со встроенной, но незаметной фронтальной камерой Металлический корпус хорошо выглядит и приятно лежит в руке

Металлический корпус хорошо выглядит и приятно лежит в руке Предлагает обилие игровых возможностей, включая дополнительные кнопки на гранях корпуса

Предлагает обилие игровых возможностей, включая дополнительные кнопки на гранях корпуса Оба динамика громкой связи звучат прекрасно

Оба динамика громкой связи звучат прекрасно Автономность впечатляет, скорость зарядки тоже достойная Сверхширокоугольная и передняя камера снимают весьма посредственно

Сверхширокоугольная и передняя камера снимают весьма посредственно Встроенный кулер может быть шумноватым во время длительной игры

Встроенный кулер может быть шумноватым во время длительной игры Программное обеспечение по-прежнему содержит неточную локализацию

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ZTE Nubia Red Magic 8S Pro

Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1116 x 2480 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 89.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 784 нит

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 8S Pro Высота 163.98 мм Ширина 76.35 мм Толщина 9.47 мм Вес 228 граммов Водонепроницаемость Нет Система охлаждения Активный вентилятор Материал задней панели Металл Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.1%

Производительность Все характеристики чипа ZTE Nubia Red Magic 8S Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~3481 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1579 Geekbench 5 (многоядерный) 5129 AnTuTu Benchmark 9 1719594 CPU 454470 GPU 642562 Memory 318386 UX 288602 Total score 1719594 Рейтинг смартфонов в AnTuTu 9 - 1 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Redmagic OS 8

Батарея Объем 6000 мАч Макс. мощность зарядки 65 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (94% за 30 минут) Время полной зарядки 0:35 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 13:55 ч. Просмотр видео 18:20 ч. Игры 05:39 ч. Режим ожидания 123 ч. Общая автономность 39:18 ч. Рейтинг смартфонов по времени автономной работы - 35 место

Камеры Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 8S Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8160 x 6120 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1.12 микрон Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA B1/2/4 1400/2100Mhz) /5/6/8/19 4G сети LTE B1/B2/B3/B4(1400/2100Mhz)/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/ B66(1400/2100Mhz) Поддержка 5G Да

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июнь 2023 года Дата начала продаж Июль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 65 Вт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 8S Pro могут отличаться в зависимости от региона.