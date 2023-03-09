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ZTE Nubia Z50 Ultra

ZTE Nubia Z50 Ultra
  • Дисплей: 6.8" AMOLED - 1116 x 2480
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 3 (64 MP + 64 MP + 50 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 228 г.

Обзор

Дисплей
89
Производительность
97
Батарея
84
Камера
78
Коммуникации
90
Итоговая оценка
84

Преимущества и недостатки

  • Отличный 120-герцовый экран большой диагонали и серьезным запасом яркости
  • Фронтальная камера спрятана в экране, поэтому в дисплее нет выреза
  • Камера получила достойный оптический зум и стабилизатор
  • Присутствует лазерный автофокус основной камеры
  • Емкая батарея достаточно быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который идет в комплекте
  • Качественный чехол идет вместе со смартфоном в коробке
  • Беспроводная зарядка смартфона отсутствует
  • Современная память LPDDR5X и UFS 4.0 доступна только в топовой конфигурации

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Z50 Ультра
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Z50 Ultra
Высота 169.9 мм
Ширина 76.3 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 228 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.1%
97

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Z50 Ультра и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
5151
AnTuTu Benchmark 9
1231244
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MyOS 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
78

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nubia Z50 Ultra
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Оптический, 3x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 116°
Количество объективов 3 (64 МП + 64 МП + 50 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
90

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Z50 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против ZTE Nubia Z50 Ultra
2. Apple iPhone 14 Pro Max против ZTE Nubia Z50 Ultra
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4. Xiaomi 13 Pro против ZTE Nubia Z50 Ultra
5. OnePlus 11 против ZTE Nubia Z50 Ultra
6. Samsung Galaxy S23 Ultra против ZTE Nubia Z50 Ultra
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Отзывы (1)

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Алахсей 09 марта 2023 04:17
Размер сенсора 1/1.72 дюйма.
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