ZTE Nubia Z50 Ultra
- Дисплей: 6.8" AMOLED - 1116 x 2480
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 3 (64 MP + 64 MP + 50 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 228 г.
Обзор
Дисплей
89
Производительность
97
Батарея
84
Камера
78
Коммуникации
90
Итоговая оценка
84
Преимущества и недостатки
- Отличный 120-герцовый экран большой диагонали и серьезным запасом яркости
- Фронтальная камера спрятана в экране, поэтому в дисплее нет выреза
- Камера получила достойный оптический зум и стабилизатор
- Присутствует лазерный автофокус основной камеры
- Емкая батарея достаточно быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который идет в комплекте
- Качественный чехол идет вместе со смартфоном в коробке
- Беспроводная зарядка смартфона отсутствует
- Современная память LPDDR5X и UFS 4.0 доступна только в топовой конфигурации
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Z50 Ультра
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
61
Дизайн и корпус
|Высота
|169.9 мм
|Ширина
|76.3 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|228 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.1%
97
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1509
Geekbench 5 (многоядерный)
5151
AnTuTu Benchmark 9
1231244
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 13 место
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MyOS 13
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
78
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|116°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 64 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 35 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Z50 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.