ZTE Nubia Z50 Ultra Дисплей: 6.8" AMOLED - 1116 x 2480

6.8" AMOLED - 1116 x 2480 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 3 (64 MP + 64 MP + 50 MP)

3 (64 MP + 64 MP + 50 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 228 г.

Обзор Дисплей 89 Производительность 97 Батарея 84 Камера 78 Коммуникации 90 Итоговая оценка 84

Преимущества и недостатки Отличный 120-герцовый экран большой диагонали и серьезным запасом яркости

Отличный 120-герцовый экран большой диагонали и серьезным запасом яркости Фронтальная камера спрятана в экране, поэтому в дисплее нет выреза

Фронтальная камера спрятана в экране, поэтому в дисплее нет выреза Камера получила достойный оптический зум и стабилизатор

Камера получила достойный оптический зум и стабилизатор Присутствует лазерный автофокус основной камеры

Присутствует лазерный автофокус основной камеры Емкая батарея достаточно быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который идет в комплекте

Емкая батарея достаточно быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который идет в комплекте Качественный чехол идет вместе со смартфоном в коробке Беспроводная зарядка смартфона отсутствует

Беспроводная зарядка смартфона отсутствует Современная память LPDDR5X и UFS 4.0 доступна только в топовой конфигурации

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Z50 Ультра

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1116 x 2480 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

61 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Z50 Ultra Высота 169.9 мм Ширина 76.3 мм Толщина 8.3 мм Вес 228 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.1%

97 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Z50 Ультра и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Частота GPU 680 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1509 Geekbench 5 (многоядерный) 5151 AnTuTu Benchmark 9 1231244 Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 13 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MyOS 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

78 Камеры Спецификации и тестирование камер Nubia Z50 Ultra Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Оптический, 3x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 116° Количество объективов 3 (64 МП + 64 МП + 50 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 35 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.3", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 64 МП

- Апертура: f/3.3

- Фокусное расстояние: 85 мм

- Сенсор: 1/2"

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

90 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный пластиковый чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Z50 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.