Kirin 710A против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 710A (с графикой Mali-G51) и Kirin 710 (Mali-G51). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
29
29
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
19
19
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
56
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
34
34
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 710A
- Более новый - выпущен на 1 год позже
Преимущества HiSilicon Kirin 710
- Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
316
Kirin 710 +4%
329
Geekbench 5 (многоядерный)
1146
Kirin 710 +3%
1181
AnTuTu Benchmark 8
156816
157492
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|256 КБ
|Кэш L2
|512 КБ
|512 КБ
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G51
|Mali-G51
|Архитектура
|Bifrost
|Bifrost
|Частота GPU
|1000 МГц
|1000 МГц
|Ядер
|4
|4
|FLOPS
|-
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4
|Частота памяти
|1866 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 40МП, 2x 24МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|4
|4
|Bluetooth
|4.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт HiSilicon Kirin 710
Опрос
3 (42.9%)
4 (57.1%)
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