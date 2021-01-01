Snapdragon 680 против Kirin 710
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и HiSilicon Kirin 710 (Mali-G51 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
26
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
13
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
55
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
30
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
- Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 227K vs 204K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|70160
|GPU
|-
|32918
|Memory
|-
|40008
|UX
|-
|59919
|Total score
|227511
|204705
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 680 +18%
392
332
Multi-Core Score
Snapdragon 680 +22%
1565
1282
|Image compression
|-
|83.95 Mpixels/s
|Face detection
|-
|11.7 images/s
|Speech recognition
|-
|24 words/s
|Machine learning
|-
|17.1 images/s
|Camera shooting
|-
|9.81 images/s
|HTML 5
|-
|1.74 Mnodes/s
|SQLite
|-
|454.55 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|3 FPS
|Score
|-
|564
Игры
|PUBG Mobile
|-
|51 FPS
[Medium]
|Call of Duty: Mobile
|-
|29 FPS
[Low]
|Fortnite
|-
|25 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|56 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Honor 10 Lite
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Kirin 710
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A73
4x 1.7 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|256 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Mali-G51 MP4
|Архитектура
|Adreno 600
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|650 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|-
|64
|FLOPS
|-
|225 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|-
|Объем
|-
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2340 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|1x 40МП, 2x 24МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|4
|Bluetooth
|5.1
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Июль 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6225
|Hi6260
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680
|Сайт HiSilicon Kirin 710
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