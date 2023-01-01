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Kirin 9000S против Kirin 9000

Kirin 9000S
VS
Kirin 9000
Kirin 9000S
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000S (с графикой Maleoon 910) и Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 9000S
  • Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 19% выше частота процессора (3130 против 2620 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Kirin 9000S
vs
Kirin 9000

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Kirin 9000S +1%
898955
Kirin 9000
893627
CPU 279677 242171
GPU 200982 315801
Memory 225491 155272
UX 194615 188275
Total score 898955 893627
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Kirin 9000S
1216
Kirin 9000 +4%
1262
Multi-Core Score
Kirin 9000S +3%
3588
Kirin 9000
3482
Asset compression 155.1 MB/sec 146.1 MB/sec
HTML 5 Browser 117.7 pages/sec 90.8 pages/sec
PDF Renderer 128.8 Mpixels/sec 113.9 Mpixels/sec
Image detection 65.7 images/sec 71.8 images/sec
HDR 107.2 Mpixels/sec 98.9 Mpixels/sec
Background blur 9.94 images/sec 11.8 images/sec
Photo processing 44.8 images/sec 29.7 images/sec
Ray tracing 4.84 Mpixels/sec 4.01 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Kirin 9000S
1453
Kirin 9000 +422%
7580

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Kirin 9000S
н/д
Kirin 9000
6062
Stability - 56%
Graphics test - 36 FPS
Score - 6062

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 81 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 58 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Huawei Mate 40 Pro
1344 x 3140
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 9000S и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.62 ГГц – Cortex-X1
3x 2.15 ГГц – Cortex-A710
4x 1.53 ГГц – Cortex-A510		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2620 МГц 3130 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP 7 Вт 6 Вт
Производство SMIC TSMC

Графический ускоритель

GPU Maleoon 910 Mali-G78 MP24
Архитектура Maleoon Valhall 2nd gen
Частота GPU 750 МГц 759 МГц
Вычислительных блоков - 24
Шейдерных блоков - 64
Всего шейдеров - 1536
FLOPS - 2331.6 Гфлопс
Версия Vulkan - 1.3
Версия OpenCL - 2.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да AI accelerator
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 4600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Август 2023 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 9000

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