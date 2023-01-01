Kirin 9000S против Kirin 9000
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000S (с графикой Maleoon 910) и Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
60
60
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
58
84
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
70
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
64
75
Основные отличия
Преимущества HiSilicon Kirin 9000S
- Более новый - выпущен на 2 года и 11 месяцев позже
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 19% выше частота процессора (3130 против 2620 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|279677
|242171
|GPU
|200982
|315801
|Memory
|225491
|155272
|UX
|194615
|188275
|Total score
|898955
|893627
GeekBench 6
Single-Core Score
1216
Kirin 9000 +4%
1262
Multi-Core Score
Kirin 9000S +3%
3588
3482
|Asset compression
|155.1 MB/sec
|146.1 MB/sec
|HTML 5 Browser
|117.7 pages/sec
|90.8 pages/sec
|PDF Renderer
|128.8 Mpixels/sec
|113.9 Mpixels/sec
|Image detection
|65.7 images/sec
|71.8 images/sec
|HDR
|107.2 Mpixels/sec
|98.9 Mpixels/sec
|Background blur
|9.94 images/sec
|11.8 images/sec
|Photo processing
|44.8 images/sec
|29.7 images/sec
|Ray tracing
|4.84 Mpixels/sec
|4.01 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|-
|56%
|Graphics test
|-
|36 FPS
|Score
|-
|6062
Игры
|PUBG Mobile
|-
|81 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|44 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Huawei Mate 40 Pro
1344 x 3140
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Kirin 9000S и Kirin 9000
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.62 ГГц – Cortex-X1
3x 2.15 ГГц – Cortex-A710
4x 1.53 ГГц – Cortex-A510
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2620 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|7 Вт
|6 Вт
|Производство
|SMIC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Maleoon 910
|Mali-G78 MP24
|Архитектура
|Maleoon
|Valhall 2nd gen
|Частота GPU
|750 МГц
|759 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|24
|Шейдерных блоков
|-
|64
|Всего шейдеров
|-
|1536
|FLOPS
|-
|2331.6 Гфлопс
|Версия Vulkan
|-
|1.3
|Версия OpenCL
|-
|2.0
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 4600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2023 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|-
|Сайт HiSilicon Kirin 9000
Опрос
12 (42.9%)
16 (57.1%)
Всего проголосовало: 28