Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 9000S (с графикой Maleoon 910) и Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.