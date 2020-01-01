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Kirin 960 против A10 Fusion

Kirin 960
Kirin 960
VS
A10 Fusion
A10 Fusion

Мы сравнили 8-ядерный HiSilicon Kirin 960 (Mali-G71 MP8) с его более старым соперником в лице 4-ядерного Apple A10 Fusion (PowerVR GT7600). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 960
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 4 ядра больше
  • Выше частота графического ускорителя (на 15%)
Преимущества Apple A10 Fusion
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.3)
  • Набирает больше (на 15%) баллов в AnTuTu 8 – 250K vs 218K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 960
380
A10 Fusion +106%
782
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 960 +13%
1593
A10 Fusion
1413
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 960
218909
A10 Fusion +15%
250869

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 960 и A10 Fusion

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.36 ГГц – Cortex-A73
4x 1.84 ГГц – Cortex-A53		 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 8 4
Частота 2360 МГц 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ 64 КБ
Кэш L2 4 МБ 3 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 16 нм 16 нм
Количество транзисторов 4 млрд. 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G71 MP8 PowerVR GT7600
Архитектура Bifrost Rogue
Частота GPU 1037 МГц 900 МГц
Ядер 8 6
FLOPS 282 Гфлопс 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.0
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 11.3 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1800 МГц -
Шина 2x 32 Бит -
Пропускная способность До 28.8 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 2x 16МП 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2016 года Сентябрь 2016 года
Класс Флагман Флагман

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1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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