Apple A10 Fusion
Apple A10 Fusion - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 7 сентября 2016 года и изготовляется по 16-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Hurricane на 2340 МГц и 2 ядра Zephyr на 0 МГц.
Производительность CPU
43
Производительность в играх
40
Энергоэффективность
45
Итоговая оценка
45
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
782
Geekbench 5 (многоядерный)
1413
AnTuTu Benchmark 8
250869
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
|Количество ядер
|4
|Частота
|2340 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L1
|64 КБ
|Кэш L2
|3 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|Техпроцесс
|16 нм
|Количество транзисторов
|3.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GT7600
|Архитектура
|Rogue
|Частота GPU
|900 МГц
|Ядер
|6
|FLOPS
|115 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|Объем
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Тип накопителя
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2048 x 1536
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 12МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Qualcomm MDM9645M
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 100 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Сентябрь 2016 года
|Класс
|Флагман