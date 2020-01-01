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Apple A10 Fusion

Apple A10 Fusion

Apple A10 Fusion - четырехъядерный чипсет, который был анонсирован 7 сентября 2016 года и изготовляется по 16-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Hurricane на 2340 МГц и 2 ядра Zephyr на 0 МГц.

Производительность CPU
43
Производительность в играх
40
Энергоэффективность
45
Итоговая оценка
45

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
782
Geekbench 5 (многоядерный)
1413
AnTuTu Benchmark 8
250869

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа А10 Fusion c графикой PowerVR GT7600

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.34 ГГц – Hurricane
2x 0 ГГц – Zephyr
Количество ядер 4
Частота 2340 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L1 64 КБ
Кэш L2 3 МБ
Кэш L3 4 МБ
Техпроцесс 16 нм
Количество транзисторов 3.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU PowerVR GT7600
Архитектура Rogue
Частота GPU 900 МГц
Ядер 6
FLOPS 115 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4
Объем До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет
Тип накопителя NVMe
Макс. разрешение дисплея 2048 x 1536
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 12МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VC-1, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Qualcomm MDM9645M
Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 100 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2016 года
Класс Флагман

Сравнения с конкурентами

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