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Kirin 980 против Kirin 820

Kirin 980
Kirin 980
VS
Kirin 820
Kirin 820

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: HiSilicon Kirin 980 (с графикой Mali G76 MP10) и Hisilicon Kirin 820 (Mali G-57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • На 10% выше частота процессора (2600 против 2360 МГц
  • Показывает на 6% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 403K vs 378K
Преимущества Hisilicon Kirin 820
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Kirin 980 +7%
696
Kirin 820
650
Geekbench 5 (многоядерный)
Kirin 980
2486
Kirin 820 +3%
2552
AnTuTu Benchmark 8
Kirin 980 +7%
403506
Kirin 820
378589

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Kirin 980 и Kirin 820

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 512 КБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 6.9 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Mali G76 MP10 Mali G-57 MP6
Архитектура Bifrost Valhall
Частота GPU 720 МГц -
Ядер 10 6
FLOPS 691 Гфлопс 652 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 1.2 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 31.78 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3120 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 20МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1400 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года Март 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт HiSilicon Kirin 980 -

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Комментарии

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