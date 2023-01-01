Главная > Сравнение мобильных процессоров > Dimensity 7050 vs Dimensity 7020 – что лучше?

Dimensity 7050 против Dimensity 7020

Dimensity 7050
VS
Dimensity 7020
Dimensity 7050
Dimensity 7020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7050 (с графикой Mali-G68 MP4) и Dimensity 7020 (IMG BXM-8-256). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7050
  • Показывает в 2.6 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 18% выше частота процессора (2600 против 2200 МГц)
Преимущества MediaTek Dimensity 7020
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 7050
vs
Dimensity 7020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 144013 -
GPU 139565 -
Memory 124196 -
UX 140573 -
Total score 546605 -
Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Graphics test 13 FPS -
Score 2294 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7050 и Dimensity 7020

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 6 нм
TDP 4 Вт -
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP4 IMG BXM-8-256
Архитектура Valhall 2nd gen PowerVR IMG GPU
Частота GPU 800 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 8
Шейдерных блоков - 18
Всего шейдеров - 144
FLOPS 686 Гфлопс 259.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3 1.3
Версия OpenCL 2.0 3.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 550 Да
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года Май 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6877 MT6877V/TTZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7050 Сайт MediaTek Dimensity 7020

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 7050 и Dimensity 6020
2. MediaTek Dimensity 7050 и Qualcomm Snapdragon 888
3. MediaTek Dimensity 7050 и Dimensity 1080
4. MediaTek Dimensity 7050 и Qualcomm Snapdragon 778G
5. MediaTek Dimensity 7050 и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
6. MediaTek Dimensity 7020 и Qualcomm Snapdragon 695
7. MediaTek Dimensity 7020 и Dimensity 8050
8. MediaTek Dimensity 7020 и Dimensity 7200
9. MediaTek Dimensity 7020 и Dimensity 930
10. MediaTek Dimensity 7020 и Dimensity 1080
Сравнить другие SoC (160+)

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 7020 с Dimensity 7050, или задавайте вопросы
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры