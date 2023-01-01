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Dimensity 7200 против Dimensity 7020

Dimensity 7200
VS
Dimensity 7020
Dimensity 7200
Dimensity 7020

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7200 (с графикой Mali-G610 MP4) и Dimensity 7020 (IMG BXM-8-256). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 26%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 7200
vs
Dimensity 7020

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 155497 -
GPU 194726 -
Memory 117844 -
UX 145763 -
Total score 612019 -
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 24 FPS -
Score 4168 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 7200 и Dimensity 7020

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L1 512 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP 8 Вт -
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MP4 IMG BXM-8-256
Архитектура Valhall 3rd gen PowerVR IMG GPU
Частота GPU 1130 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 8
Шейдерных блоков - 18
Всего шейдеров - 144
FLOPS - 259.2 Гфлопс
Версия Vulcan 1.3 1.3
Версия OpenCL 2.0 3.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 650 Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки - До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Май 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6886 -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7200 Сайт MediaTek Dimensity 7020

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Комментарии

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