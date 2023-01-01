Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7200 (с графикой Mali-G610 MP4) и Dimensity 7020 (IMG BXM-8-256). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.