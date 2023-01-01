Dimensity 7200 против Dimensity 7020
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 7200 (с графикой Mali-G610 MP4) и Dimensity 7020 (IMG BXM-8-256). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 27% выше частота процессора (2800 против 2200 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 26%)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|155497
|-
|GPU
|194726
|-
|Memory
|117844
|-
|UX
|145763
|-
|Total score
|612019
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 7200 +63%
854
525
Multi-Core Score
Dimensity 7200 +33%
2270
1701
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|24 FPS
|-
|Score
|4168
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 7200 и Dimensity 7020
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|512 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
|TDP
|8 Вт
|-
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MP4
|IMG BXM-8-256
|Архитектура
|Valhall 3rd gen
|PowerVR IMG GPU
|Частота GPU
|1130 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|8
|Шейдерных блоков
|-
|18
|Всего шейдеров
|-
|144
|FLOPS
|-
|259.2 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.3
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|3.0
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 650
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.3
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Май 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6886
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
|Сайт MediaTek Dimensity 7020
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