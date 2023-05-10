MediaTek Dimensity 7050
- GPU: Mali-G68 MC4
- Ядра: 8
- Частота: 2600 МГц
MediaTek Dimensity 7050 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 2 мая 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Обзор
Производительность CPU
54
Производительность в играх
42
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
57
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
MediaTek Dimensity 7050
497012
|Total score
|497012
GeekBench 5
Single-Core Score
833
Multi-Core Score
2284
Смартфоны
|Смартфоны с Dimensity 7050
|AnTuTu v9
|1. Realme 11 Pro Plus
|527048
|2. Realme 11 Pro
|519787
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 7050 c графикой Mali-G68 MC4
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|TDP
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Частота GPU
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|Шейдерных блоков
|64
|FLOPS
|686 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Объем
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 3.0
|Тип накопителя
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 2770 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1250 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7050