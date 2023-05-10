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MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050
  • GPU: Mali-G68 MC4
  • Ядра: 8
  • Частота: 2600 МГц
MediaTek Dimensity 7050 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 2 мая 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Обзор

Производительность CPU
54
Производительность в играх
42
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
57

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 7050
497012
Total score 497012
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
833
Multi-Core Score
2284

Смартфоны

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Смартфоны с Dimensity 7050AnTuTu v9
1. Realme 11 Pro Plus527048
2. Realme 11 Pro519787

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 7050 c графикой Mali-G68 MC4

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм
TDP 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2
Частота GPU 800 МГц
Вычислительных блоков 4
Шейдерных блоков 64
FLOPS 686 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2023 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7050

Сравнения с конкурентами

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Комментарии

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Дмитрий 10 мая 2023 20:03
Это же буквально MediaTek Dimensity 1080.
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Арсений 10 мая 2023 19:57
блин, медиатек, зачем клепать столько ренеймов одного и того же проца. dimensity 900, потом 920, потом 1080, а потом 7050.
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