MediaTek Dimensity 7050

GPU: Mali-G68 MC4

Mali-G68 MC4 Ядра: 8

8 Частота: 2600 МГц

MediaTek Dimensity 7050 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 2 мая 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.