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Dimensity 8020 против Dimensity 7200 Ultra

Dimensity 8020
VS
Dimensity 7200 Ultra
Dimensity 8020
Dimensity 7200 Ultra

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8020 (с графикой Mali-G77 MP9) и 7200 Ultra (Mali-G610 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8020
  • На 4 МБ больше кэша третьего уровня
Преимущества MediaTek Dimensity 7200 Ultra
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • На 8% выше частота процессора (2800 против 2600 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8020
vs
Dimensity 7200 Ultra

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 214468 238522
GPU 211997 182820
Memory 156087 164843
UX 179138 181525
Total score 761215 760778
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Asset compression 172.4 MB/sec 120.2 MB/sec
HTML 5 Browser 101.2 pages/sec 83.7 pages/sec
PDF Renderer 145.6 Mpixels/sec 94.9 Mpixels/sec
Image detection 76.9 images/sec 59.7 images/sec
HDR 125.8 Mpixels/sec 81.9 Mpixels/sec
Background blur 11.7 images/sec 7.8 images/sec
Photo processing 36.3 images/sec 25.1 images/sec
Ray tracing 4.75 Mpixels/sec 3.26 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 98% -
Graphics test 26 FPS -
Score 4464 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8020 и Dimensity 7200 Ultra

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2600 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 32 КБ 512 КБ
Кэш L2 320 КБ 1 МБ
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Техпроцесс 6 нм 4 нм
TDP 4 Вт 5 Вт
Производство TSMC TSMC

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MP9 Mali-G610 MP4
Архитектура Valhall 1st gen Valhall 3rd gen
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 9 4
Шейдерных блоков 64 -
Всего шейдеров 576 -
FLOPS 979.2 Гфлопс -
Версия Vulkan 1.3 1.3
Версия OpenCL 2.0 2.0

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 570 MediaTek APU 650
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2023 года Сентябрь 2023 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6891, MT6891Z_Z/CZA -
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8020 -

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