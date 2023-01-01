Dimensity 8020 против Dimensity 7200 Ultra
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8020 (с графикой Mali-G77 MP9) и 7200 Ultra (Mali-G610 MP4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 8020
- На 4 МБ больше кэша третьего уровня
Преимущества MediaTek Dimensity 7200 Ultra
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
- На 8% выше частота процессора (2800 против 2600 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 10
|CPU
|214468
|238522
|GPU
|211997
|182820
|Memory
|156087
|164843
|UX
|179138
|181525
|Total score
|761215
|760778
GeekBench 6
Single-Core Score
1112
1125
Multi-Core Score
Dimensity 8020 +35%
3651
2705
|Asset compression
|172.4 MB/sec
|120.2 MB/sec
|HTML 5 Browser
|101.2 pages/sec
|83.7 pages/sec
|PDF Renderer
|145.6 Mpixels/sec
|94.9 Mpixels/sec
|Image detection
|76.9 images/sec
|59.7 images/sec
|HDR
|125.8 Mpixels/sec
|81.9 Mpixels/sec
|Background blur
|11.7 images/sec
|7.8 images/sec
|Photo processing
|36.3 images/sec
|25.1 images/sec
|Ray tracing
|4.75 Mpixels/sec
|3.26 Mpixels/sec
3DMark
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|26 FPS
|-
|Score
|4464
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Dimensity 8020 и Dimensity 7200 Ultra
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2600 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv9-A
|Кэш L1
|32 КБ
|512 КБ
|Кэш L2
|320 КБ
|1 МБ
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Техпроцесс
|6 нм
|4 нм
|TDP
|4 Вт
|5 Вт
|Производство
|TSMC
|TSMC
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MP9
|Mali-G610 MP4
|Архитектура
|Valhall 1st gen
|Valhall 3rd gen
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|9
|4
|Шейдерных блоков
|64
|-
|Всего шейдеров
|576
|-
|FLOPS
|979.2 Гфлопс
|-
|Версия Vulkan
|1.3
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 570
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6891, MT6891Z_Z/CZA
|-
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8020
|-
Опрос
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