MediaTek Dimensity 8020
- GPU: Mali-G77 MC9
- Ядра: 8
- Частота: 2600 МГц
MediaTek Dimensity 8020 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 28 апреля 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
51
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
63
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
GeekBench 5
Single-Core Score
818
Multi-Core Score
2491
Смартфоны
|Смартфоны с Dimensity 8020
|AnTuTu v9
|1. Motorola Edge 40
|-
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 8020 c графикой Mali-G77 MC9
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|TDP
|4 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G77 MC9
|Архитектура
|Valhall
|Вычислительных блоков
|9
|Шейдерных блоков
|144
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 570
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 2500 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Апрель 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8020