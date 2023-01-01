MediaTek Dimensity 8020 GPU: Mali-G77 MC9

Mali-G77 MC9 Ядра: 8

8 Частота: 2600 МГц MediaTek Dimensity 8020 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 28 апреля 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.

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Обзор Производительность CPU 51 Производительность в играх n/a Энергоэффективность 84 Итоговая оценка 63

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 818 Multi-Core Score 2491

Смартфоны Кликните на название устройства, чтобы посмотреть детальную информацию Смартфоны с Dimensity 8020 AnTuTu v9 1. Motorola Edge 40 -

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Dimensity 8020 c графикой Mali-G77 MC9

Центральный процессор Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78

4x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 Частота 2600 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A Техпроцесс 6 нм TDP 4 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G77 MC9 Архитектура Valhall Вычислительных блоков 9 Шейдерных блоков 144 Версия Vulcan 1.1 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Шина 4x 16 Бит Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор MediaTek APU 570 Тип накопителя UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП Запись видео 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 21 Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 4700 Мбит/с Скорость загрузки До 2500 Мбит/с Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC