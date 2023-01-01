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MediaTek Dimensity 8020

MediaTek Dimensity 8020
  • GPU: Mali-G77 MC9
  • Ядра: 8
  • Частота: 2600 МГц
MediaTek Dimensity 8020 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 28 апреля 2023 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Cortex-A78 на 2600 МГц и 4 ядра Cortex-A55 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
51
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
63

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
818
Multi-Core Score
2491

Смартфоны

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Смартфоны с Dimensity 8020AnTuTu v9
1. Motorola Edge 40-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 8020 c графикой Mali-G77 MC9

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм
TDP 4 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall
Вычислительных блоков 9
Шейдерных блоков 144
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 570
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2023 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8020

Сравнения с конкурентами

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