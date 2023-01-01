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Dimensity 8200 против Dimensity 1300

Dimensity 8200
VS
Dimensity 1300
Dimensity 8200
Dimensity 1300

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Dimensity 8200 (с графикой Mali-G610 MC6) и Dimensity 1300 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 8200
  • Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
  • На 50% выше пропускная способность памяти (51.2 против 34.1 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 845K vs 684K
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Dimensity 8200
vs
Dimensity 1300

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Dimensity 8200 +24%
845487
Dimensity 1300
684443
CPU 209378 182063
GPU 337864 244873
Memory 127383 119023
UX 164471 135566
Total score 845487 684443
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test 39 FPS 27 FPS
Score 6599 4604

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Dimensity 8200 и Dimensity 1300

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3100 МГц 3000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 4 нм 6 нм
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall 3 Valhall
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 6 9
Шейдерных блоков 96 144
FLOPS 1010 Гфлопс 980 Гфлопс
Версия Vulcan 1.2 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 34.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 580 MediaTek APU 3.0
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем MediaTek UltraSave 2.0 Helio M70
Поддержка 4G LTE Cat. 21 LTE Cat. 19
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 2500 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2022 года Март 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели MT6896Z MT6893Z
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8200 Сайт MediaTek Dimensity 1300

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Комментарии

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