MediaTek Dimensity 8200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 декабря 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex A78 на 3100 МГц, 3 ядра Cortex A78 на 3000 МГц и 4 ядра Cortex A55 на 2000 МГц.