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MediaTek Dimensity 8200

MediaTek Dimensity 8200

MediaTek Dimensity 8200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 декабря 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex A78 на 3100 МГц, 3 ядра Cortex A78 на 3000 МГц и 4 ядра Cortex A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
80
Производительность в играх
80
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
83
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 8200
946071
Total score 946071
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
988
Multi-Core Score
4182

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 8200 c графикой Mali-G610 MC6

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55
Количество ядер 8
Частота 3100 МГц
Кэш L3 4 МБ
Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC6
Архитектура Valhall 2
Вычислительных блоков 6
Версия Vulcan 1.2
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 580
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 320МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2022 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 8200

Сравнения с конкурентами

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Комментарии

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Тимур 12 декабря 2022 12:57
Вы ошиблись, там ядра A710 и A510.
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Сергей 12 декабря 2022 21:23
Откройте официальный сайт, пожалуйста :)
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