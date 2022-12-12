MediaTek Dimensity 8200
MediaTek Dimensity 8200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 декабря 2022 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 1 ядро Cortex A78 на 3100 МГц, 3 ядра Cortex A78 на 3000 МГц и 4 ядра Cortex A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
80
Производительность в играх
80
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
83
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
MediaTek Dimensity 8200
946071
|Total score
|946071
GeekBench 5
Single-Core Score
988
Multi-Core Score
4182
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 8200 c графикой Mali-G610 MC6
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.1 ГГц – Cortex A78
3x 3 ГГц – Cortex A78
4x 2 ГГц – Cortex A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|3100 МГц
|Кэш L3
|4 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC6
|Архитектура
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|6
|Версия Vulcan
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 580
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 320МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 8200