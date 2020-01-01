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Snapdragon 450 против Helio P60

Snapdragon 450
Snapdragon 450
VS
Helio P60
Helio P60

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 450 (с графикой Adreno 506) и Mediatek Helio P60 (Mali-G72 MP3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 450
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Показывает на 44% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Mediatek Helio P60
  • Набирает существенно больше (в 2 раза) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 88K
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (12 против 14 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 450
151
Helio P60 +81%
274
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 450
972
Helio P60 +18%
1145
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 450
88067
Helio P60 +96%
172442

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 450 и Helio P60

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53 4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Mali-G72 MP3
Архитектура Adreno 500 Bifrost
Частота GPU 600-650 МГц 800 МГц
Ядер - 3
Количество ALU 96 -
FLOPS 124 Гфлопс 86 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1800 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек -
Объем До 4 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2340 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП 1x 32МП, 2x 24МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 -
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 4.1 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года Февраль 2018 года
Класс Бюджетный Средний класс
Номер модели SDM450 MT6771
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450 Сайт Mediatek Helio P60

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Сравнения с конкурентами

Комментарии

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