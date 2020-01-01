Qualcomm Snapdragon 450
Qualcomm Snapdragon 450 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 28 июня 2017 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 1800 МГц.
Производительность CPU
18
Производительность в играх
7
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
24
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
151
Geekbench 5 (многоядерный)
972
AnTuTu Benchmark 8
88067
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 450
|AnTuTu v8
|1. Samsung Galaxy A20s
|110732
|2. Samsung Galaxy M11
|91634
|3. Samsung Galaxy A11
|91517
|4. Huawei Y7 Prime (2019)
|88634
|5. Huawei Honor 8A Pro
|87414
|6. Samsung Galaxy A6 Plus
|86492
|7. ZTE Blade V9
|77211
|8. Oppo A7
|-
|9. Vivo V9 Youth
|-
|10. Huawei Y7 Pro (2019)
|-
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|14 нм
|Количество транзисторов
|2 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 506
|Архитектура
|Adreno 500
|Частота GPU
|600-650 МГц
|Количество ALU
|96
|FLOPS
|124 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|11.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|Шина
|1x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 7.46 Гбит/сек
|Объем
|До 4 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 546
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 21МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X9
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|4.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2017 года
|Класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM450
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 450
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