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Qualcomm Snapdragon 450

Qualcomm Snapdragon 450

Qualcomm Snapdragon 450 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 28 июня 2017 года и изготовляется по 14-нанометровому техпроцессу. Он имеет 8 ядер Cortex-A53 на 1800 МГц.

Производительность CPU
18
Производительность в играх
7
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
24

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
151
Geekbench 5 (многоядерный)
972
AnTuTu Benchmark 8
88067

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 450AnTuTu v8
1. Samsung Galaxy A20s110732
2. Samsung Galaxy M1191634
3. Samsung Galaxy A1191517
4. Huawei Y7 Prime (2019)88634
5. Huawei Honor 8A Pro87414
6. Samsung Galaxy A6 Plus86492
7. ZTE Blade V977211
8. Oppo A7-
9. Vivo V9 Youth-
10. Huawei Y7 Pro (2019)-

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 450 c графикой Adreno 506

Центральный процессор

Архитектура 8x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8
Частота 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 14 нм
Количество транзисторов 2 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 506
Архитектура Adreno 500
Частота GPU 600-650 МГц
Количество ALU 96
FLOPS 124 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 11.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3
Частота памяти 933 МГц
Шина 1x 32 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек
Объем До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546
Тип накопителя eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9
Поддержка 4G LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 4.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Июнь 2017 года
Класс Бюджетный
Номер модели SDM450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 450

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