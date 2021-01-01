Snapdragon 480 против Helio P35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
20
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
10
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
52
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
26
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
- Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 99K
- Выше частота графического ускорителя (на 21%)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P35
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|44240
|GPU
|-
|11001
|Memory
|-
|27983
|UX
|-
|15002
|Total score
|126951
|99271
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 480 +130%
391
170
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +47%
1432
975
|Image compression
|-
|66.55 Mpixels/s
|Face detection
|-
|9.05 images/s
|Speech recognition
|-
|16.55 words/s
|Machine learning
|-
|13.15 images/s
|Camera shooting
|-
|5.63 images/s
|HTML 5
|-
|1.3 Mnodes/s
|SQLite
|-
|319.2 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio P35
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|TDP
|3 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Adreno 600
|Rogue
|Частота GPU
|825 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|128
|64
|FLOPS
|-
|44.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|SM4350
|MT6765
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|Сайт MediaTek Helio P35
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