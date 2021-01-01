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Snapdragon 480 против Helio P35

Snapdragon 480
VS
Helio P35
Snapdragon 480
Helio P35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Helio P35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (8 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 1 месяц позже
  • Набирает больше (на 28%) баллов в AnTuTu 8 – 126K vs 99K
  • Выше частота графического ускорителя (на 21%)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio P35
  • На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 480
vs
Helio P35

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 480 +28%
126951
Helio P35
99271
CPU - 44240
GPU - 11001
Memory - 27983
UX - 15002
Total score 126951 99271

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 480 +130%
391
Helio P35
170
Multi-Core Score
Snapdragon 480 +47%
1432
Helio P35
975
Image compression - 66.55 Mpixels/s
Face detection - 9.05 images/s
Speech recognition - 16.55 words/s
Machine learning - 13.15 images/s
Camera shooting - 5.63 images/s
HTML 5 - 1.3 Mnodes/s
SQLite - 319.2 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Helio P35

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver		 8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Техпроцесс 8 нм 12 нм
TDP 3 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 IMG PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 825 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 128 64
FLOPS - 44.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Нет
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП 1x 25МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Декабрь 2018 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели SM4350 MT6765
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480 Сайт MediaTek Helio P35

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Комментарии

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