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Snapdragon 625 против Snapdragon 460

Snapdragon 625
Snapdragon 625
VS
Snapdragon 460
Snapdragon 460

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 625 (с графикой Adreno 506) и Snapdragon 460 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 625
  • На 11% выше частота процессора (2000 против 1800 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 460
  • Более новый - выпущен на 4 года позже
  • На 86% выше пропускная способность памяти (13.91 против 7.46 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (11 против 14 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11.1)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 625 и Snapdragon 460

Центральный процессор

Архитектура 8x 2 ГГц – Cortex-A53 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 14 нм 11 нм
Количество транзисторов 2 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 506 Adreno 610
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 650 МГц -
Количество ALU 96 128
FLOPS 124 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 11.1 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Шина 1x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 7.46 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 546 Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 24МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X9 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2016 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели MSM8953 SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 625 Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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16 (27.1%)
43 (72.9%)
Всего проголосовало: 59

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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