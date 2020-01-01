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Qualcomm Snapdragon 460

Qualcomm Snapdragon 460

Qualcomm Snapdragon 460 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 21 января 2020 года и изготовляется по 11-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 240 Gold на 1800 МГц и 4 ядра Kryo 240 Silver на 1600 МГц.

Производительность CPU
26
Производительность в играх
22
Энергоэффективность
67
Итоговая оценка
36

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
255
Geekbench 5 (многоядерный)
1258
AnTuTu Benchmark 8
149818

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 460AnTuTu v8
1. Oppo A53146447

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 460 c графикой Adreno 610

Центральный процессор

Архитектура 4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver
Количество ядер 8
Частота 1800 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A
Техпроцесс 11 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610
Архитектура Adreno 600
Количество ALU 128
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683
Тип накопителя UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11
Поддержка 4G LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года
Класс Бюджетный
Номер модели SM4250-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 460

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