Qualcomm Snapdragon 460
Qualcomm Snapdragon 460 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 21 января 2020 года и изготовляется по 11-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 240 Gold на 1800 МГц и 4 ядра Kryo 240 Silver на 1600 МГц.
Производительность CPU
26
Производительность в играх
22
Энергоэффективность
67
Итоговая оценка
36
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
255
Geekbench 5 (многоядерный)
1258
AnTuTu Benchmark 8
149818
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 460
|AnTuTu v8
|1. Oppo A53
|146447
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 1.8 ГГц – Kryo 240 Gold
4x 1.6 ГГц – Kryo 240 Silver
|Количество ядер
|8
|Частота
|1800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|11 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 600
|Количество ALU
|128
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 683
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM4250-AA
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 460