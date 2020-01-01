Qualcomm Snapdragon 460 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 21 января 2020 года и изготовляется по 11-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 240 Gold на 1800 МГц и 4 ядра Kryo 240 Silver на 1600 МГц.