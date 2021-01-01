Qualcomm Snapdragon 680
Qualcomm Snapdragon 680 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 265 Gold (Cortex-A73) на 2400 МГц и 4 ядра Kryo 265 Silver (Cortex-A53) на 1800 МГц.
Производительность CPU
33
Производительность в играх
22
Энергоэффективность
85
Итоговая оценка
40
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
Qualcomm Snapdragon 680
227511
|Total score
|227511
GeekBench 5
Single-Core Score
392
Multi-Core Score
1565
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Снапдрагон 680 c графикой Adreno 610
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 610
|Архитектура
|Adreno 600
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X11
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 390 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Октябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6225
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 680