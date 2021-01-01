Qualcomm Snapdragon 680 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 265 Gold (Cortex-A73) на 2400 МГц и 4 ядра Kryo 265 Silver (Cortex-A53) на 1800 МГц.