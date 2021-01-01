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Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680

Qualcomm Snapdragon 680 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 27 октября 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 4 ядра Kryo 265 Gold (Cortex-A73) на 2400 МГц и 4 ядра Kryo 265 Silver (Cortex-A53) на 1800 МГц.

Производительность CPU
33
Производительность в играх
22
Энергоэффективность
85
Итоговая оценка
40

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 680
227511
Total score 227511
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
392
Multi-Core Score
1565

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 680 c графикой Adreno 610

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8
Частота 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610
Архитектура Adreno 600
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11
Поддержка 4G LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года
Класс Средний класс
Номер модели SM6225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680

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