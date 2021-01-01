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Snapdragon 680 против Snapdragon 665

Snapdragon 680
VS
Snapdragon 665
Snapdragon 680
Snapdragon 665

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 680 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 665 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 680
  • Меньший размер транзистора (6 против 11 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
  • Набирает больше (на 16%) баллов в AnTuTu 9 – 227K vs 195K
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 680
vs
Snapdragon 665

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 680 +16%
227511
Snapdragon 665
195836
CPU - 66445
GPU - 34275
Memory - 38991
UX - 55823
Total score 227511 195836
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression - 87.65 Mpixels/s
Face detection - 12.2 images/s
Speech recognition - 21.45 words/s
Machine learning - 16.65 images/s
Camera shooting - 10.9 images/s
HTML 5 - 1.8 Mnodes/s
SQLite - 468 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 1 FPS
Score - 217

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 29 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 28 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 53 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 57 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 8T
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 680 и Snapdragon 665

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 265 Silver (Cortex-A53)		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L2 - 1 МБ
Техпроцесс 6 нм 11 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU - 600 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 96
FLOPS - 273 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 1K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 X12
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Октябрь 2021 года Апрель 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6225 SM6125
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 680 Сайт Qualcomm Snapdragon 665

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