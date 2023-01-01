Snapdragon 7 Gen 1 против Dimensity 7200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)
- На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 557K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|177123
|155165
|GPU
|162367
|197878
|Memory
|101455
|117814
|UX
|120496
|144422
|Total score
|557030
|612245
GeekBench 5
Single-Core Score
Dimensity 7200 +1%
848
Multi-Core Score
Snapdragon 7 Gen 1 +35%
3086
2287
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|18 FPS
|-
|Score
|3092
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Dimensity 7200
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv9-A
|Кэш L2
|3 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 644
|Mali-G610 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|-
|4
|Шейдерных блоков
|384
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|6400 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 25.6 Гбит/сек
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|-
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1600
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X62
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 4400 Мбит/с
|До 4700 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1600 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.3
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Февраль 2023 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|SM7450-AB
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Сайт MediaTek Dimensity 7200
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