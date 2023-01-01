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Snapdragon 7 Gen 1 против Dimensity 7200

Snapdragon 7 Gen 1
VS
Dimensity 7200
Snapdragon 7 Gen 1
Dimensity 7200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 25.6 Гбит/с)
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • Набирает немного больше (на 10%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 557K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 7 Gen 1
vs
Dimensity 7200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 7 Gen 1
557030
Dimensity 7200 +10%
612245
CPU 177123 155165
GPU 162367 197878
Memory 101455 117814
UX 120496 144422
Total score 557030 612245
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 99% -
Graphics test 18 FPS -
Score 3092 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 7 Gen 1 и Dimensity 7200

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Cortex-A710
3x 2.36 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2800 МГц
Набор инструкций - ARMv9-A
Кэш L2 3 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 644 Mali-G610 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Вычислительных блоков - 4
Шейдерных блоков 384 -
Версия Vulcan 1.1 1.2
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц
Шина 2x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 25.6 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 650
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1600 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Модем X62 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 4400 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 1600 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Февраль 2023 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели SM7450-AB -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Сайт MediaTek Dimensity 7200

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