Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (с графикой Adreno 644) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

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