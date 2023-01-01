MediaTek Dimensity 7200 GPU: Mali-G610 MC4

Mali-G610 MC4 Ядра: 8

8 Частота: 2800 МГц MediaTek Dimensity 7200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 16 февраля 2023 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A715 на 2800 МГц и 6 ядер Cortex-A510 на 2000 МГц.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор Производительность CPU 59 Производительность в играх 55 Энергоэффективность 93 Итоговая оценка 66

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы MediaTek Dimensity 7200 618813 CPU 155165 GPU 197878 Memory 117814 UX 144422 Total score 618813 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score 863 Multi-Core Score 2292

Технические характеристики Подробные характеристики чипа Dimensity 7200 c графикой Mali-G610 MC4

Центральный процессор Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715

6x 2 ГГц – Cortex-A510 Количество ядер 8 Частота 2800 МГц Набор инструкций ARMv9-A Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель GPU Mali-G610 MC4 Архитектура Valhall 2 Вычислительных блоков 4 Версия Vulcan 1.2 Версия OpenCL 2.0 Версия DirectX 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 6400 МГц Шина 4x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор MediaTek APU 650 Тип накопителя UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП Запись видео 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 21 Поддержка 5G Да Скорость скачивания До 4700 Мбит/с Wi-Fi 6 Bluetooth 5.3 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC