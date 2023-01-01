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MediaTek Dimensity 7200

MediaTek Dimensity 7200
  • GPU: Mali-G610 MC4
  • Ядра: 8
  • Частота: 2800 МГц
MediaTek Dimensity 7200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 16 февраля 2023 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A715 на 2800 МГц и 6 ядер Cortex-A510 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Обзор

Производительность CPU
59
Производительность в играх
55
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
66

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 7200
618813
CPU 155165
GPU 197878
Memory 117814
UX 144422
Total score 618813
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
863
Multi-Core Score
2292

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 7200 c графикой Mali-G610 MC4

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8
Частота 2800 МГц
Набор инструкций ARMv9-A
Техпроцесс 4 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G610 MC4
Архитектура Valhall 2
Вычислительных блоков 4
Версия Vulcan 1.2
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор MediaTek APU 650
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП
Запись видео 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 4700 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года
Класс Флагман
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 7200

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