MediaTek Dimensity 7200
- GPU: Mali-G610 MC4
- Ядра: 8
- Частота: 2800 МГц
MediaTek Dimensity 7200 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 16 февраля 2023 года и изготовляется по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A715 на 2800 МГц и 6 ядер Cortex-A510 на 2000 МГц.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
59
Производительность в играх
55
Энергоэффективность
93
Итоговая оценка
66
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
MediaTek Dimensity 7200
618813
|CPU
|155165
|GPU
|197878
|Memory
|117814
|UX
|144422
|Total score
|618813
GeekBench 5
Single-Core Score
863
Multi-Core Score
2292
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 7200 c графикой Mali-G610 MC4
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|Частота
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|Техпроцесс
|4 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G610 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|4
|Версия Vulcan
|1.2
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|6400 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|MediaTek APU 650
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|1920 x 1200
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 4700 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 7200