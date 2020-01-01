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Snapdragon 710 против Helio G90T

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Меньший размер транзистора (10 против 12 нанометров)
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц
Преимущества MediaTek Helio G90T
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 288K vs 221K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 7%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 710
394
Helio G90T +26%
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 710
1452
Helio G90T +13%
1644
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 710
221157
Helio G90T +31%
288623

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Mali-G76MC4
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 750 МГц 800 МГц
Ядер - 4
Количество ALU 128 -
FLOPS 384 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM710 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 Сайт MediaTek Helio G90T

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Комментарии

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