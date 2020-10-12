MediaTek Helio G90T - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 июля 2019 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2050 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.