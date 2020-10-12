MediaTek Helio G90T
MediaTek Helio G90T - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 июля 2019 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2050 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
44
Производительность в играх
39
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
47
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
495
Geekbench 5 (многоядерный)
1644
AnTuTu Benchmark 8
288623
Смартфоны
|Смартфоны с Helio G90T
|AnTuTu v8
|1. Oppo Realme 6
|291632
|2. Xiaomi Redmi Note 8 Pro
|286469
|3. Oppo Realme 6S
|279456
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Bifrost
|Частота GPU
|800 МГц
|Ядер
|4
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|Объем
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Da Vinci
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G90T
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