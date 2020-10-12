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MediaTek Helio G90T

MediaTek Helio G90T

MediaTek Helio G90T - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 30 июля 2019 года и изготовляется по 12-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2050 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
44
Производительность в играх
39
Энергоэффективность
54
Итоговая оценка
47

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
495
Geekbench 5 (многоядерный)
1644
AnTuTu Benchmark 8
288623

Смартфоны

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Смартфоны с Helio G90TAnTuTu v8
1. Oppo Realme 6291632
2. Xiaomi Redmi Note 8 Pro286469
3. Oppo Realme 6S279456

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Helio G90T c графикой Mali-G76MC4

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G76MC4
Архитектура Bifrost
Частота GPU 800 МГц
Ядер 4
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит
Объем До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Da Vinci
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Июль 2019 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G90T

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Виктор Селеверстов 12 октября 2020 15:11
У меня редми нот 8 про как раз на helio g90 t. Работает отлично, ни каких нареканий.
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