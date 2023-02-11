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Helio G99 против Helio G90T

Helio G99
VS
Helio G90T
Helio G99
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G90T (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии (2)

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G99
  • Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Выше частота графического ускорителя (на 38%)
  • На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 9 – 377K vs 333K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G99
vs
Helio G90T

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G99 +13%
377891
Helio G90T
333641
CPU 103872 94619
GPU 84760 87576
Memory 85275 62696
UX 100549 85595
Total score 377891 333641
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Helio G99 +13%
562
Helio G90T
498
Multi-Core Score
Helio G99 +13%
1846
Helio G90T
1629
Image compression 114.8 Mpixels/s 94.5 Mpixels/s
Face detection 14.3 images/s 13.8 images/s
Speech recognition 36.1 words/s 31.1 words/s
Machine learning 30.2 images/s 25.6 images/s
Camera shooting 16.4 images/s 13.1 images/s
HTML 5 1.73 Mnodes/s 1.89 Mnodes/s
SQLite 599.6 Krows/s 494.9 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Helio G99 +3%
1363
Helio G90T
1319
Stability 99% 87%
Graphics test 8 FPS 7 FPS
Score 1363 1319

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 52 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 46 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 27 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 55 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2 Mali-G76 MC4
Архитектура Valhall Bifrost 3
Частота GPU 1100 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 32 64
FLOPS 278 Гфлопс 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек -
Объем До 10 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП
Запись видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 650 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели MT6789 MT6785V/CC
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99 Сайт MediaTek Helio G90T

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Комментарии

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Честный 02 апреля 2023 23:55
G99 проверен мной процессор, не советую его для игр, так как во Free Fire при 90грц он тупо лагал и чувствительность была плохая телефон был Poco M5, хороший телефон на Snapdragon 735G но и 120грц.
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Сергей 17 апреля 2023 00:10
Нашел что сравнить. Нужно брать нормальный телефон с g99, а не лагающий кал от сяоми.
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Вася 11 февраля 2023 14:44
G90t как думаете мощнее будет?
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Pavel 21 марта 2023 18:28
Нет, G90T проверенная старая лошадка и мне кажется уже редко что-то можно найти на рынке, если только б/у, а вот в G99 будет стабильнее троттлинг соответственно производительность лучше, fps будет стабильнее.
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