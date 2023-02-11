Helio G99 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G99 (с графикой Mali-G57 MC2) и Helio G90T (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
37
32
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
27
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
62
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
44
39
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G99
- Меньший размер транзистора (6 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
- Показывает на 51% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Выше частота графического ускорителя (на 38%)
- На 7% выше частота процессора (2200 против 2050 МГц)
- Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 9 – 377K vs 333K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|103872
|94619
|GPU
|84760
|87576
|Memory
|85275
|62696
|UX
|100549
|85595
|Total score
|377891
|333641
GeekBench 5
Single-Core Score
562
498
Multi-Core Score
1846
1629
|Image compression
|114.8 Mpixels/s
|94.5 Mpixels/s
|Face detection
|14.3 images/s
|13.8 images/s
|Speech recognition
|36.1 words/s
|31.1 words/s
|Machine learning
|30.2 images/s
|25.6 images/s
|Camera shooting
|16.4 images/s
|13.1 images/s
|HTML 5
|1.73 Mnodes/s
|1.89 Mnodes/s
|SQLite
|599.6 Krows/s
|494.9 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|87%
|Graphics test
|8 FPS
|7 FPS
|Score
|1363
|1319
Игры
|PUBG Mobile
|-
|52 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|46 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|27 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|55 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G99 и Helio G90T
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Mali-G76 MC4
|Архитектура
|Valhall
|Bifrost 3
|Частота GPU
|1100 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|32
|64
|FLOPS
|278 Гфлопс
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 10 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 64МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 650 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6789
|MT6785V/CC
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G99
|Сайт MediaTek Helio G90T
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