Snapdragon 710 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 220K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|70627
|-
|GPU
|54697
|-
|Memory
|46031
|-
|UX
|41592
|-
|Total score
|220095
|244695
GeekBench 5
Single-Core Score
394
Multi-Core Score
1462
|Image compression
|91.1 Mpixels/s
|-
|Face detection
|13.95 images/s
|-
|Speech recognition
|25.95 words/s
|-
|Machine learning
|22.2 images/s
|-
|Camera shooting
|12.75 images/s
|-
|HTML 5
|1.71 Mnodes/s
|-
|SQLite
|467.95 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|39 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|35 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|26 FPS
[Low]
|-
|Shadowgun Legends
|53 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|55 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Mi 9 Lite
1080 x 2340
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|5.3 млрд.
|-
|TDP
|6 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 616
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|384 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3360 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|2x 20МП, 1x 32МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X15 LTE
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2018 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM710
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 710
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
Опрос
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