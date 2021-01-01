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Snapdragon 710 против Snapdragon 480

Snapdragon 710
Snapdragon 710
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 710 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 220K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 710
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 710
220095
Snapdragon 480 +11%
244695
CPU 70627 -
GPU 54697 -
Memory 46031 -
UX 41592 -
Total score 220095 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 91.1 Mpixels/s -
Face detection 13.95 images/s -
Speech recognition 25.95 words/s -
Machine learning 22.2 images/s -
Camera shooting 12.75 images/s -
HTML 5 1.71 Mnodes/s -
SQLite 467.95 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 39 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 35 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 26 FPS
[Low]		 -
Shadowgun Legends 53 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 55 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 9 Lite
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 710 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 5.3 млрд. -
TDP 6 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 384 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 686
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 2x 20МП, 1x 32МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X15 LTE X51
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2018 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM710 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 710 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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