Snapdragon 720G против Dimensity 900
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
- Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 281K
- Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|99886
|-
|GPU
|71529
|-
|Memory
|50549
|-
|UX
|52632
|-
|Total score
|281224
|487978
GeekBench 5
Single-Core Score
571
Multi-Core Score
1717
|Image compression
|108.75 Mpixels/s
|-
|Face detection
|15.55 images/s
|-
|Speech recognition
|27.15 words/s
|-
|Machine learning
|25.5 images/s
|-
|Camera shooting
|16.15 images/s
|-
|HTML 5
|2.18 Mnodes/s
|-
|SQLite
|561.5 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|43 FPS
[High]
|-
|Call of Duty: Mobile
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Low]
|-
|World of Tanks Blitz
|51 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|34 FPS
[Medium]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|30 FPS
[High]
|-
|Смартфон
|Realme 7 Pro
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Dimensity 900
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2300 МГц
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8-A
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Техпроцесс
|8 нм
|6 нм
|TDP
|5 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 618
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall 2
|Частота GPU
|750 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|4
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|435 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|3200 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 13.91 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 22МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|384 kHz/32 bit
|-
Связь и сети
|Модем
|X15
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.1
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2020 года
|Май 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM7125
|MT6877
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
|Сайт MediaTek Dimensity 900
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