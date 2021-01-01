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Snapdragon 720G против Dimensity 900

Snapdragon 720G
VS
Dimensity 900
Snapdragon 720G
Dimensity 900

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 720G (с графикой Adreno 618) и MediaTek Dimensity 900 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 900
  • Набирает существенно больше (на 74%) баллов в AnTuTu 8 – 487K vs 281K
  • Меньший размер транзистора (6 против 8 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 720G
vs
Dimensity 900

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 720G
281224
Dimensity 900 +74%
487978
CPU 99886 -
GPU 71529 -
Memory 50549 -
UX 52632 -
Total score 281224 487978

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 108.75 Mpixels/s -
Face detection 15.55 images/s -
Speech recognition 27.15 words/s -
Machine learning 25.5 images/s -
Camera shooting 16.15 images/s -
HTML 5 2.18 Mnodes/s -
SQLite 561.5 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 43 FPS
[High]		 -
Call of Duty: Mobile 40 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Low]		 -
World of Tanks Blitz 51 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 34 FPS
[Medium]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 30 FPS
[High]		 -
Смартфон Realme 7 Pro
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 720G и Dimensity 900

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 6 нм
TDP 5 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Mali-G68 MC4
Архитектура Adreno 600 Valhall 2
Частота GPU 750 МГц -
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 435 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 1866 МГц 3200 МГц
Шина 2x 16 Бит -
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 692 DSP Да
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit -

Связь и сети

Модем X15 -
Поддержка 4G LTE Cat. 15 -
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с -
Скорость загрузки До 150 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Май 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7125 MT6877
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 720G Сайт MediaTek Dimensity 900

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