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MediaTek Dimensity 900

MediaTek Dimensity 900

MediaTek Dimensity 900 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 мая 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
69
Производительность в играх
51
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
65

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
MediaTek Dimensity 900
488258
Total score 488258

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Dimensity 900 c графикой Mali-G68 MC4

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MC4
Архитектура Valhall 2
Вычислительных блоков 4

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Объем До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9

Связь и сети

Поддержка 5G Да
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2021 года
Класс Средний класс
Номер модели MT6877
Официальный сайт Сайт MediaTek Dimensity 900

Сравнения с конкурентами

1. MediaTek Dimensity 800 против Dimensity 900
2. MediaTek Dimensity 1000 Plus против Dimensity 900

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