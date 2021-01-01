MediaTek Dimensity 900
MediaTek Dimensity 900 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 13 мая 2021 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A78 на 2400 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
69
Производительность в играх
51
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
65
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
MediaTek Dimensity 900
488258
|Total score
|488258
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Dimensity 900 c графикой Mali-G68 MC4
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2400 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|4
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Объем
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
Связь и сети
|Поддержка 5G
|Да
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|MT6877
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Dimensity 900