Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 730 vs Snapdragon 670 – что лучше?

Snapdragon 730 против Snapdragon 670

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
Snapdragon 670
Snapdragon 670

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 8 – 252K vs 177K
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
  • Показывает на 10% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730 +42%
252629
Snapdragon 670
177622

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 8 нм 10 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 615
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 500 МГц 700-750 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 386 Гфлопс 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем X15 X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Август 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AA SDM670
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 Сайт Qualcomm Snapdragon 670

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
27 (93.1%)
2 (6.9%)
Всего проголосовало: 29

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 670 с Snapdragon 730, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях