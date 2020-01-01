Qualcomm Snapdragon 670 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 августа 2018 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 360 Gold (Cortex-A75) на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 360 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.