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Qualcomm Snapdragon 670

Qualcomm Snapdragon 670

Qualcomm Snapdragon 670 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 августа 2018 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 360 Gold (Cortex-A75) на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 360 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.

Производительность CPU
31
Производительность в играх
26
Энергоэффективность
66
Итоговая оценка
39

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
AnTuTu Benchmark 8
177622

Смартфоны

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Смартфоны с Snapdragon 670AnTuTu v8
1. Google Pixel 3a198186

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 670 c графикой Adreno 615

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A
Кэш L1 256 КБ
Техпроцесс 10 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 615
Архитектура Adreno 600
Частота GPU 700-750 МГц
Количество ALU 128
FLOPS 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем X12 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 12
Поддержка 5G Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Август 2018 года
Класс Средний класс
Номер модели SDM670
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 670

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