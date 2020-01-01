Qualcomm Snapdragon 670
Qualcomm Snapdragon 670 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 8 августа 2018 года и изготовляется по 10-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 360 Gold (Cortex-A75) на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 360 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.
Производительность CPU
31
Производительность в играх
26
Энергоэффективность
66
Итоговая оценка
39
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
350
Geekbench 5 (многоядерный)
1322
AnTuTu Benchmark 8
177622
Смартфоны
|Смартфоны с Snapdragon 670
|AnTuTu v8
|1. Google Pixel 3a
|198186
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|Кэш L1
|256 КБ
|Техпроцесс
|10 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 615
|Архитектура
|Adreno 600
|Частота GPU
|700-750 МГц
|Количество ALU
|128
|FLOPS
|350 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1600
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic
Связь и сети
|Модем
|X12 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Нет
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Август 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SDM670
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 670