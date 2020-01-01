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Snapdragon 765G против Snapdragon 690

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Snapdragon 690
Snapdragon 690

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G
319115
Snapdragon 690 +1%
323200

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Snapdragon 690

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 7 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 619L
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц -
Количество ALU 192 128
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Hexagon 692
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X52 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Июнь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AB SM6350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G Сайт Qualcomm Snapdragon 690

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