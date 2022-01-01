Snapdragon 8 Gen 1 против Helio G99 VS Snapdragon 8 Gen 1 Helio G99 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

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Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)

Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1036K vs 370K

Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio

Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)

На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 1 +180% 1036699 Helio G99 370493 CPU 249768 101532 GPU 448381 85043 Memory 172528 84788 UX 166045 101489 Total score 1036699 370493

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 1 +638% 9076 Helio G99 1229 Stability 88% 98% Graphics test 54 FPS 7 FPS Score 9076 1229

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 88 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 42 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 114 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 40 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco F4 GT

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Helio G99

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2

3x 2.5 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 3000 МГц 2200 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A Кэш L2 1 МБ - Кэш L3 6 МБ - Техпроцесс 4 нм 6 нм

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Mali-G57 MC2 Архитектура Adreno 700 Valhall Частота GPU 818 МГц - Вычислительных блоков 3 2 Шейдерных блоков 768 32 FLOPS 2236 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Да Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 16МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Snapdragon X65 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 13 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Декабрь 2021 года Май 2022 года Класс Флагман Средний класс Номер модели SM8450 - Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Сайт MediaTek Helio G99