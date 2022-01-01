Snapdragon 8 Gen 1 против Helio G99
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и MediaTek Helio G99 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
40
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
84
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
46
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1036K vs 370K
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
- Меньший размер транзистора (4 против 6 нанометров)
- На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|249768
|101532
|GPU
|448381
|85043
|Memory
|172528
|84788
|UX
|166045
|101489
|Total score
|1036699
|370493
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +117%
1204
554
Multi-Core Score
Snapdragon 8 Gen 1 +108%
3785
1822
3DMark
|Stability
|88%
|98%
|Graphics test
|54 FPS
|7 FPS
|Score
|9076
|1229
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|42 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|89 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|114 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|40 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Helio G99
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|3000 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Техпроцесс
|4 нм
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Adreno 700
|Valhall
|Частота GPU
|818 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|3
|2
|Шейдерных блоков
|768
|32
|FLOPS
|2236 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Май 2022 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8450
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Сайт MediaTek Helio G99
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