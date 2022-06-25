MediaTek Helio G99 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 мая 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.