MediaTek Helio G99
MediaTek Helio G99 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 мая 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.
Производительность CPU
68
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
73
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Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Helio G99 c графикой Mali-G57 MC2
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|Частота
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|6 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhall
|Вычислительных блоков
|2
|Шейдерных блоков
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|4266 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Нет
|Wi-Fi
|5
|Bluetooth
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G99