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MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 23 мая 2022 года и изготовляется по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2200 МГц и 6 ядер Cortex-A55 на 2000 МГц.

Производительность CPU
68
Производительность в играх
n/a
Энергоэффективность
84
Итоговая оценка
73
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Helio G99 c графикой Mali-G57 MC2

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8
Частота 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 6 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G57 MC2
Архитектура Valhall
Вычислительных блоков 2
Шейдерных блоков 32
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 4266 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17.1 Гбит/сек
Объем До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да
Тип накопителя UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет
Wi-Fi 5
Bluetooth 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2022 года
Класс Средний класс
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G99

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Комментарии

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алеша 25 июня 2022 21:07
У вас что-то с производительностью cpu, не может быть 68 , т.к у g96 39 баллов.
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