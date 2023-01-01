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Snapdragon 8 Gen 1 против Snapdragon 6 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1
VS
Snapdragon 6 Gen 1
Snapdragon 8 Gen 1
Snapdragon 6 Gen 1

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Snapdragon 6 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 22 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 95%) баллов в AnTuTu 9 – 972K vs 499K
  • На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
Snapdragon 6 Gen 1

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
CPU 220258 -
GPU 414217 -
Memory 165835 -
UX 165209 -
Total score 972792 499030
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 192.4 Mpixels/s -
Face detection 36 images/s -
Speech recognition 81.2 words/s -
Machine learning 83.7 images/s -
Camera shooting 38.7 images/s -
HTML 5 4.24 Mnodes/s -
SQLite 1140 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability 60% -
Graphics test 52 FPS -
Score 8800 -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 60 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 42 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 89 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 114 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 40 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Poco F4 GT
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 6 Gen 1

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 3000 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 6 МБ -
Техпроцесс 4 нм 4 нм
TDP 5.3 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Adreno
Архитектура Adreno 700 Adreno 600
Частота GPU 818 МГц -
Вычислительных блоков 3 -
Шейдерных блоков 768 -
FLOPS 2513 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 22 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Hexagon
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 X62
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 10000 Мбит/с До 2900 Мбит/с
Скорость загрузки До 3670 Мбит/с До 1600 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.3 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8450 SM6450
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

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