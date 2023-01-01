Snapdragon 8 Gen 1 против Snapdragon 6 Gen 1 VS Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 6 Gen 1 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (с графикой Adreno 730) и Snapdragon 6 Gen 1 (Adreno). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 22 Гбит/с)

В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 22 Гбит/с) Набирает существенно больше (на 95%) баллов в AnTuTu 9 – 972K vs 499K

Набирает существенно больше (на 95%) баллов в AnTuTu 9 – 972K vs 499K На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц)

На 36% выше частота процессора (3000 против 2200 МГц) Лучшая архитектура набора команд Преимущества Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 1 +95% 972792 Snapdragon 6 Gen 1 499030 CPU 220258 - GPU 414217 - Memory 165835 - UX 165209 - Total score 972792 499030 Добавить ваш результат теста AnTuTu

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 1 8800 Snapdragon 6 Gen 1 н/д Stability 60% - Graphics test 52 FPS - Score 8800 -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 88 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 60 FPS

[Ultra] - Fortnite 42 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 89 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 114 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 40 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Poco F4 GT

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 6 Gen 1

Центральный процессор Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2

3x 2.5 ГГц – Cortex-A710

4x 1.8 ГГц – Cortex-A510 4x 2.2 ГГц – Cortex-A78

4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 3000 МГц 2200 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.2-A Кэш L2 1 МБ - Кэш L3 6 МБ - Техпроцесс 4 нм 4 нм TDP 5.3 Вт -

Графический ускоритель GPU Adreno 730 Adreno Архитектура Adreno 700 Adreno 600 Частота GPU 818 МГц - Вычислительных блоков 3 - Шейдерных блоков 768 - FLOPS 2513 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 22 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon Hexagon Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем Snapdragon X65 X62 Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 10000 Мбит/с До 2900 Мбит/с Скорость загрузки До 3670 Мбит/с До 1600 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.3 5.2 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2023 года Класс Флагман Средний класс Номер модели SM8450 SM6450 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Сайт Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1