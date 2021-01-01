Snapdragon 845 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 358K vs 244K
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|101932
|-
|GPU
|144105
|-
|Memory
|56515
|-
|UX
|57020
|-
|Total score
|358434
|244695
GeekBench 5
Single-Core Score
438
Multi-Core Score
1750
|Image compression
|128.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|20.4 images/s
|-
|Speech recognition
|37.8 words/s
|-
|Machine learning
|35.8 images/s
|-
|Camera shooting
|19.4 images/s
|-
|HTML 5
|2.62 Mnodes/s
|-
|SQLite
|686.3 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|53 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|55 FPS
[High]
|-
|Fortnite
|28 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|48 FPS
[High]
|-
|World of Tanks Blitz
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|56 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|-
|Шейдерных блоков
|256
|-
|FLOPS
|727 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM845
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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