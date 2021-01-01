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Snapdragon 845 против Snapdragon 480

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 8 – 358K vs 244K
  • На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 3 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 845
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 845 +46%
358434
Snapdragon 480
244695
CPU 101932 -
GPU 144105 -
Memory 56515 -
UX 57020 -
Total score 358434 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 128.5 Mpixels/s -
Face detection 20.4 images/s -
Speech recognition 37.8 words/s -
Machine learning 35.8 images/s -
Camera shooting 19.4 images/s -
HTML 5 2.62 Mnodes/s -
SQLite 686.3 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 53 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 55 FPS
[High]		 -
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 48 FPS
[High]		 -
World of Tanks Blitz 60 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 56 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Pocophone F1
1080 x 2246		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 710 МГц -
Вычислительных блоков 2 -
Шейдерных блоков 256 -
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 60FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Январь 2021 года
Класс Флагман Бюджетный
Номер модели SDM845 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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