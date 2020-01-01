Snapdragon 845 против Snapdragon 690
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (29.8 против 14.9 Гбит/с)
- На 40% выше частота процессора (2800 против 2000 МГц
- Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 323K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 690
- Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 10 нанометров)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
445
Snapdragon 690 +41%
627
Geekbench 5 (многоядерный)
1750
Snapdragon 690 +4%
1820
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +12%
360535
323200
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|256 КБ
|-
|Кэш L2
|1 МБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|3 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 630
|Adreno 619L
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|710 МГц
|-
|Количество ALU
|256
|128
|FLOPS
|727 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 685
|Hexagon 692
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|DSD 32-бит/384 кГц
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X20 LTE
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2017 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SDM845
|SM6350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 845
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
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