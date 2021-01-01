Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 855 vs A15 Bionic – что лучше?

Snapdragon 855 против A15 Bionic

Snapdragon 855
VS
A15 Bionic
Snapdragon 855
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 513K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 13% выше частота процессора (3200 против 2840 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 855
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 855
513051
A15 Bionic +64%
840854
CPU 142947 214698
GPU 185174 324552
Memory 71321 167472
UX 105899 132953
Total score 513051 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 855
751
A15 Bionic +135%
1764
Multi-Core Score
Snapdragon 855
2627
A15 Bionic +85%
4862
Image compression 143.55 Mpixels/s -
Face detection 23.7 images/s -
Speech recognition 44.8 words/s -
Machine learning 45.65 images/s -
Camera shooting 24.2 images/s -
HTML 5 2.93 Mnodes/s -
SQLite 783.05 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 58 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 56 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 28 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 51 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 59 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.5-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 15 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 585 МГц -
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 384 -
FLOPS 899 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП -
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
5 (38.5%)
8 (61.5%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 865 против Qualcomm Snapdragon 855
2. Qualcomm Snapdragon 720G против Qualcomm Snapdragon 855
3. Samsung Exynos 9820 против Qualcomm Snapdragon 855
4. Samsung Exynos 990 против Qualcomm Snapdragon 855
5. Qualcomm Snapdragon 888 против Qualcomm Snapdragon 855
6. Qualcomm Snapdragon 888 против Apple A15 Bionic
7. Apple A14 Bionic против Apple A15 Bionic
8. HiSilicon Kirin 9000 против Apple A15 Bionic

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A15 Bionic с Snapdragon 855, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры