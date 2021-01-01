Snapdragon 855 vs A15 Bionic – что лучше?

Snapdragon 855 против A15 Bionic VS Snapdragon 855 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 855 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 513K

Более новый - выпущен на 2 года и 10 месяцев позже

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

На 13% выше частота процессора (3200 против 2840 МГц)

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 855 513051 A15 Bionic +64% 840854 CPU 142947 214698 GPU 185174 324552 Memory 71321 167472 UX 105899 132953 Total score 513051 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 855 751 A15 Bionic +135% 1764 Multi-Core Score Snapdragon 855 2627 A15 Bionic +85% 4862 Image compression 143.55 Mpixels/s - Face detection 23.7 images/s - Speech recognition 44.8 words/s - Machine learning 45.65 images/s - Camera shooting 24.2 images/s - HTML 5 2.93 Mnodes/s - SQLite 783.05 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 58 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 56 FPS

[Ultra] - Fortnite 28 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 51 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 59 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 57 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Mi 9T Pro

1080 x 2340 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)

3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)

4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 2840 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.5-A Кэш L1 384 КБ - Кэш L2 768 КБ 8 МБ Кэш L3 2 МБ - Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов 6.7 млрд. 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Adreno 640 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 585 МГц - Вычислительных блоков 2 5 Шейдерных блоков 384 - FLOPS 899 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR4X - Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП - Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем X24 LTE, X50 5G - Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2000 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8150 APL1W05 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -