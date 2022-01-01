Snapdragon 8 Gen 2 против A15 Bionic VS Snapdragon 8 Gen 2 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (Adreno 740) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Набирает существенно больше (на 51%) баллов в AnTuTu 9 – 1199K vs 793K

Имеет на 2 ядра больше

Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 2 месяца позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 8 Gen 2 +51% 1199988 A15 Bionic 793330 CPU - 206346 GPU - 299167 Memory - 156317 UX - 133445 Total score 1199988 793330 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Snapdragon 8 Gen 2 +34% 12708 A15 Bionic 9483 Stability - 82% Graphics test - 56 FPS Score 12708 9483

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 2 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Cortex-X3

4x 2.8 ГГц – Cortex-A715

3x 2 ГГц – Cortex-A510 2x 3.24 ГГц – Avalanche

4x 2.02 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 3240 МГц Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A Кэш L1 - 256 КБ Кэш L2 1 МБ 32 МБ Кэш L3 8 МБ - Техпроцесс 4 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Adreno 740 Apple GPU Архитектура Adreno 700 - Частота GPU - 1200 МГц Вычислительных блоков - 5 Шейдерных блоков - 640 Версия Vulcan 1.3 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 -

Оперативная память Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X Частота памяти 4200 МГц 4266 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Neural Engine Тип накопителя UFS 3.1, UFS 4.0 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2732 x 2048 Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Модем Snapdragon X70 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 7 6 Bluetooth 5.3 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Ноябрь 2022 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8550-AB APL1W07 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -