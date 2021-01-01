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Snapdragon 8 Gen 1 против A15 Bionic

Snapdragon 8 Gen 1
VS
A15 Bionic
Snapdragon 8 Gen 1
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 9 – 1007K vs 802K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A15 Bionic
  • На 7% выше частота процессора (3223 против 3000 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 8 Gen 1
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 8 Gen 1 +25%
1007359
A15 Bionic
802905
CPU 228047 216265
GPU 428067 339795
Memory 175864 112472
UX 171611 133063
Total score 1007359 802905
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 3000 МГц 3223 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 730 Apple GPU
Архитектура Adreno 700 -
Частота GPU - 1200 МГц
Вычислительных блоков - 5
Шейдерных блоков - 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 64МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем Snapdragon X65 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8450 APL1W07
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -

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