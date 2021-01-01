Snapdragon 8 Gen 1 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (Adreno 730) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
98
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- Имеет на 2 ядра больше
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 9 – 1007K vs 802K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A15 Bionic
- На 7% выше частота процессора (3223 против 3000 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|228047
|216265
|GPU
|428067
|339795
|Memory
|175864
|112472
|UX
|171611
|133063
|Total score
|1007359
|802905
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1248
A15 Bionic +40%
1744
Multi-Core Score
3864
A15 Bionic +22%
4729
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 8 Gen 1 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3 ГГц – Cortex-X2
3x 2.5 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3000 МГц
|3223 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 730
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 700
|-
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|5
|Шейдерных блоков
|-
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 64МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|Snapdragon X65
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8450
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|-
Опрос
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