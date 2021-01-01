Snapdragon 870 vs A15 Bionic – что лучше?

Snapdragon 870 против A15 Bionic VS Snapdragon 870 A15 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Qualcomm Snapdragon 870 Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A15 Bionic Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 684K

Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Snapdragon 870 684184 A15 Bionic +23% 840854 CPU 189629 214698 GPU 239863 324552 Memory 105344 167472 UX 142979 132953 Total score 684184 840854 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Snapdragon 870 1013 A15 Bionic +74% 1764 Multi-Core Score Snapdragon 870 3437 A15 Bionic +41% 4862 Image compression 180.6 Mpixels/s - Face detection 25.25 images/s - Speech recognition 54.7 words/s - Machine learning 56.95 images/s - Camera shooting 28 images/s - HTML 5 3 Mnodes/s - SQLite 989.1 Krows/s -

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile 88 FPS

[Ultra] - Call of Duty: Mobile 59 FPS

[Ultra] - Fortnite 27 FPS

[Ultra] - Shadowgun Legends 102 FPS

[Ultra] - World of Tanks Blitz 107 FPS

[Ultra] - Genshin Impact 49 FPS

[Ultra] - Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS

[Ultra] - Смартфон Xiaomi Black Shark 4

1080 x 2400 - FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и A15 Bionic

Центральный процессор Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)

3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) 2x 3.2 ГГц – Avalanche

4x 1.8 ГГц – Blizzard Количество ядер 8 6 Частота 3200 МГц 3200 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A Кэш L1 1 КБ - Кэш L2 1.8 МБ 8 МБ Кэш L3 4 МБ - Техпроцесс 7 нм 5 нм Количество транзисторов - 15 млрд. TDP 10 Вт - Графический ускоритель GPU Adreno 650 Apple GPU Архитектура Adreno 600 - Частота GPU 675 МГц - Вычислительных блоков 2 5 Шейдерных блоков 512 - FLOPS 1372 Гфлопс - Версия Vulcan 1.1 - Версия OpenCL 2.0 - Версия DirectX 12 - Оперативная память Тип памяти LPDDR5 - Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит - Пропускная способность До 44 Гбит/сек - Объем До 16 ГБ До 8 ГБ Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 - Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП - Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ Связь и сети Модем X55 - Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания До 2500 Мбит/с - Скорость загрузки До 316 Мбит/с - Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS Общая информация Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2021 года Класс Флагман Флагман Номер модели SM8250-AC APL1W05 Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 -