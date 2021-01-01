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Snapdragon 870 против A15 Bionic

Snapdragon 870
VS
A15 Bionic
Snapdragon 870
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 684K
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 870
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 870
684184
A15 Bionic +23%
840854
CPU 189629 214698
GPU 239863 324552
Memory 105344 167472
UX 142979 132953
Total score 684184 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Snapdragon 870
1013
A15 Bionic +74%
1764
Multi-Core Score
Snapdragon 870
3437
A15 Bionic +41%
4862
Image compression 180.6 Mpixels/s -
Face detection 25.25 images/s -
Speech recognition 54.7 words/s -
Machine learning 56.95 images/s -
Camera shooting 28 images/s -
HTML 5 3 Mnodes/s -
SQLite 989.1 Krows/s -

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile 88 FPS
[Ultra]		 -
Call of Duty: Mobile 59 FPS
[Ultra]		 -
Fortnite 27 FPS
[Ultra]		 -
Shadowgun Legends 102 FPS
[Ultra]		 -
World of Tanks Blitz 107 FPS
[Ultra]		 -
Genshin Impact 49 FPS
[Ultra]		 -
Mobile Legends: Bang Bang 60 FPS
[Ultra]		 -
Смартфон Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400		 -
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.5-A
Кэш L1 1 КБ -
Кэш L2 1.8 МБ 8 МБ
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 650 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 675 МГц -
Вычислительных блоков 2 5
Шейдерных блоков 512 -
FLOPS 1372 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 -
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 698 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0, UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 25МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Модем X55 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2500 Мбит/с -
Скорость загрузки До 316 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8250-AC APL1W05
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 870 -

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