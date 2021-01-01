Snapdragon 870 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
95
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
97
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
- Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 684K
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|189629
|214698
|GPU
|239863
|324552
|Memory
|105344
|167472
|UX
|142979
|132953
|Total score
|684184
|840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
1013
A15 Bionic +74%
1764
Multi-Core Score
3437
A15 Bionic +41%
4862
|Image compression
|180.6 Mpixels/s
|-
|Face detection
|25.25 images/s
|-
|Speech recognition
|54.7 words/s
|-
|Machine learning
|56.95 images/s
|-
|Camera shooting
|28 images/s
|-
|HTML 5
|3 Mnodes/s
|-
|SQLite
|989.1 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|88 FPS
[Ultra]
|-
|Call of Duty: Mobile
|59 FPS
[Ultra]
|-
|Fortnite
|27 FPS
[Ultra]
|-
|Shadowgun Legends
|102 FPS
[Ultra]
|-
|World of Tanks Blitz
|107 FPS
[Ultra]
|-
|Genshin Impact
|49 FPS
[Ultra]
|-
|Mobile Legends: Bang Bang
|60 FPS
[Ultra]
|-
|Смартфон
|Xiaomi Black Shark 4
1080 x 2400
|-
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 870 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.5-A
|Кэш L1
|1 КБ
|-
|Кэш L2
|1.8 МБ
|8 МБ
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|10 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 650
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|675 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|2
|5
|Шейдерных блоков
|512
|-
|FLOPS
|1372 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|-
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 698
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0, UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 25МП
|-
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Модем
|X55
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2500 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8250-AC
|APL1W05
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 870
|-
Опрос
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